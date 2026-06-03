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▲馬刺陣中的二年級生卡斯特（Stephon Castle）與菜鳥哈珀（Dylan Harper）等年輕核心迅速成長，成為球隊締造歷史、闖進總決賽的關鍵拼圖。（圖／美聯社／達志影像）

22歲就有機會挑戰NBA史上最偉大球員（GOAT）的討論，聽起來或許過於瘋狂，但文班亞馬（Victor Wembanyama）正在讓這件事逐漸成為現實。根據NBA官方統計，這位法國天才成為聯盟歷史上僅有的第三位在22歲或更年輕時，帶領球隊闖進總冠軍賽且季後賽總得分領先全隊的球員，前兩位正是傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與詹姆斯（LeBron James）。當一名球員在22歲就站上如此稀有的歷史座標，他的下一步或許已不只是爭奪總冠軍，而是提前開啟外界對其歷史地位的討論。文班亞馬在攻防兩端都已蛻變為極具統治力的怪物，他進步的速度如此之快，讓人很容易忘記他現在才年僅22歲。根據NBA官方社群平台X的統計，文班亞馬正式加入了一個由傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）和詹姆斯（LeBron James）組成的超精英三人俱樂部，他們是NBA歷史上僅有的3位，在22歲或更年輕時，帶領球隊闖進總決賽並且在季後賽總得分領先全隊的球員。在2026年季後賽至今，儘管文班亞馬在首輪對陣波特蘭拓荒者的系列賽中缺席了一場比賽，他仍狂砍了394分，比全隊得分第二高的卡斯特（Stephon Castle）多出了49分。作為史上最受矚目的新秀之一，文班亞馬用實際表現證明了他配得上所有的讚譽，甚至遠遠超越了外界的期待。馬刺圍繞文班亞馬建隊的策略走得緩慢而明智。他們傾向於透過選秀培養核心，而不是在交易市場上盲目躁進。在文班亞馬的新秀賽季（2023-24），球隊表現不佳，甚至讓索漢（Jeremy Sochan）長時間客串控球後衛。但這樣的陣痛期讓他們在2024年選秀會上，順利以第四順位選進了潛力後衛卡斯特。到了文班亞馬的第二個賽季（2024-25），馬刺的戰績有了明顯起色，但因文班亞馬遭遇賽季報銷的血栓傷勢，球隊戰績在季末再度下滑。然而，這也為他們帶來了極佳的選秀順位，成功選進超級新星哈珀（Dylan Harper）。如今，馬刺已經為文班亞馬打造了完美的陣容，這支充滿天賦的銀黑軍團，絕對有實力為隊史再添一座歐布萊恩金盃。