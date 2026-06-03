中國男神張凌赫近日錄製實境秀《開始推理吧》第四季，節目中一名男童見到他萌喊：「哥哥你好帥，我以後也要這麼帥。」而張凌赫則溫柔回應：「你會的！」親民模樣讓大批粉絲直呼：「他肯定是個好爸爸」、「好溫柔呀」、「連小孩都愛的男人。」

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男童萌喊「哥哥你好帥」張凌赫溫柔回應：你比我帥

張凌赫在節目中遇到一位男童抬頭看著他說：「哥哥你好帥，以後我也要這麼帥。」只見張凌赫一秒化身溫柔的大哥哥，摸著男童的下巴，輕聲說：「你會的，你比我帥。」身高有著190公分的他，還特別蹲下來說話，毫無明星包袱，展現親民一面。

▲張凌赫（右）在節目中一秒化身溫柔的大哥哥。（圖／翻攝自微博）
▲張凌赫（右）在節目中一秒化身溫柔的大哥哥。（圖／翻攝自微博）
張凌赫又帥又親民　粉絲暈慘：未來肯定是好爸爸

影片曝光後，網友們忍不住誇讚：「小孩子都喜歡他」、「張凌赫未來肯定是好爸爸」、「好溫柔呀」、「不只帥又親民，怎能不愛他」、「性格很好連小朋友都喜歡」、「小朋友也很有眼光」、「人父感極強。」

張凌赫因演出《逐玉》爆紅，日前於南寧「萬象城」百貨公司，出席代言的眼鏡品牌MOLSION活動。沒想到引來大批粉絲，人潮多到把玻璃門擠爆，意外引發流血意外，活動也因此緊急取消，改成線上直播，足見其超高人氣。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...