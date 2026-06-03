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◼︎桃園市6月4日停水範圍一次看

▲桃園市大溪區、復興區6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲桃園市中壢區、大園區6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台中市6月4日停水範圍一次看

▲台中市6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台南市6月4日停水範圍一次看

▲台南市6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎高雄市6月4日停水範圍一次看

▲高雄市6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎彰化縣6月4日停水範圍一次看

▲彰化縣6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎南投縣6月4日停水範圍一次看

▲南投縣6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎雲林縣6月4日停水範圍一次看

▲雲林縣北港鎮6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲雲林縣口湖鄉、水林鄉6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

▲雲林縣四湖鄉6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎嘉義縣6月4日停水範圍一次看

▲嘉義縣6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎屏東縣6月4日停水範圍一次看

▲屏東縣琉球鄉6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎宜蘭縣6月4日停水範圍一次看

▲宜蘭縣6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

◼︎台東縣6月4日停水範圍一次看

▲台東縣6月4日停水影響範圍。（圖／台灣自來水公司）

停水注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月4日（週四）在以及上述部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月4日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：管線工程大溪區：三民路一段、三民路二段、北部橫貫公路、安和路、復興路一段、復興路二段、慈康路、承恩路、環湖路一段、環湖路二段、頭寮一路、頭寮路。復興區：三民路一段、中山路、中正路、仁愛路、北部橫貫公路、基國派路、基國產業道路、大窩路、復興路二段、忠孝路、成福路、流霞路、詩朗南路、詩朗路。停水原因：管線工程中壢區：聖德路二段。大園區：和平西路一段、崙后路、平成路、溪海路、田溪路、聖德北路、聖德路二段。停水原因：新裝工程停水施工改接作業西屯區：福雅里。永福路以東、永福路176巷及西屯路三段141巷以南、福科路340巷以西、福科路以北等一帶。停水原因：污水下水道改遷工程永康區：富強路一段1巷(含弄)、富強路一段3號至159號(單數側/含巷弄)、富強路一段155巷、富強路一段185巷53號。🕦停水時間：6月4日上午08時至下午17時 (共9小時)停水原因：污水下水道改遷工程岡山區：大仁南路、後紅路。停水原因：汰換管線工程福興鄉：鹿興路。鹿港鎮：平和路、新生街、鹿興路等周邊巷道。停水原因：漏水管段調查南投市：三和一路、三和三路、三和二路、三和二路一街、三和二路二街、中山南街、中興路、中興路一街、中興路二街、公園南街、嘉和北路、大同南街、大同街、復興路、復興路一街。三和里。停水原因：計量管網設備採購維護北港鎮：好收路、民樂路、番溝路、穎寧街。雲林縣/北港鎮/好收路、民樂路、番溝路、穎寧街。停水原因：供水延管工程停水施工改接作業口湖鄉：中南街、光明路、復興路、文光路、東興路、水井交流道、水井路、瑞興街、興農路、西部濱海公路、西部濱海快速公路、順興路。水林鄉：光明路、順興路。停水原因：供水延管工程停水施工改接作業四湖鄉：泰山街、美山街、金山街。停水原因：管線汰換工程📍影響區域中埔鄉：檨仔林９號旁之道路停水原因：計量管網委外建置及漏水調查琉球鄉：上杉路、中華路、復興路、杉板路、琉球環島公路、相埔路、美人路、肚仔坪路。停水原因：汰換管線工程冬山鄉：富農路一段。停水原因：消防栓維修鹿野鄉：中華路三段、中華路二段、永安路、瑞景路一段、高台路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。