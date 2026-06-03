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周邊土地整併改善 解決醫院空間不足

面對再起訴 蘇清泉強調：尊重司法、相信司法

屏東東港安泰醫院2024年發生火警，慘釀9人死亡重大事故，屏東地檢署原於去年8月對榮譽院長、國民黨立委蘇清泉等4人作出緩起訴處分；但經高雄高分檢認為偵辦處置不妥後發回續查，屏檢重啟偵辦，並於2日正式對蘇清泉等人提起公訴。對此，蘇清泉表示，將以「謙卑、堅定」態度面對相關程序，並強調尊重司法、配合調查。蘇清泉受訪時回顧指出，事發當時正值強颱「山陀兒」侵襲屏東與高雄，風勢持續長達約6小時，東港安泰醫院因而發生火警，形成了台灣有史以來最大的「醫院複合式災害」。他表示，事故發生後，醫院與其本人均在第一時間就勇敢面對、全力善後事宜，並積極處理傷者、死者及家屬問題，最終與相關人員達成和解，也感謝各級政府單位協助救災與後續處理。針對院區違建問題，蘇清泉直言，後續將再進一步討論容積率與土地使用等議題，但在事件發生後，院方已配合衛福部、屏東縣政府、衛生局及消防局等單位，以最快速度完成違建拆除作業，同時他也強調，整體過程「絕無怠惰或推諉」。蘇清泉進一步說明，由於屏東部分醫院位於住宅區內，周邊多為民宅與私人土地，為改善醫療空間與安全問題，院方已積極透過購地與房屋收購方式進行整併，並拆除部分建物，以改善容積與配置不足的情形。此外，面對相關司法進程，蘇清泉表示，案件歷經被告、緩起訴、高檢署撤銷、發回重查至今再次起訴，程序相當複雜，但他始終秉持尊重司法、相信司法的態度。蘇清泉強調，將全力配合後續司法程序，以謙卑但堅定的態度面對審理，同時也期盼司法能維持公平、公正原則，不受政治外力干預。針對後續影響，他直言將走一步、算一步，「該怎麼樣，就怎麼樣」。