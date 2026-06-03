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洛杉磯道奇隊近期氣勢如虹，在近20場比賽中豪取16勝，以絕對優勢領跑國聯西區。在今（3）日以6：5力克亞利桑那響尾蛇隊的賽事中，道奇陣中兩大核心大谷翔平與弗里曼（Freddie Freeman）再次聯手主宰比賽，賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）對兩人的絕佳狀態展露笑顏，直言有他們在陣中，其他隊友真的「輕鬆多了」。弗里曼在稱讚大谷時，也直言他就是史上最棒的球員。本場比賽，道奇隊的勝利劇本完美演繹了教練團賽季初的戰術設想。首局開路先鋒大谷翔平便以一支擊球初速高達170.1公里的強勁二壘安打敲開大門，隨後第3棒弗里曼不負眾望，擊出本季第9號兩分全壘打，幫助球隊開賽僅8球即取得領先。總教練羅伯茲賽後滿意地表示：「這正是我們構建這條打線時所期望看到的形狀。」他指出，大谷翔平過去幾周狀況極佳，而弗里曼在整個5月份也一直維持高水準表現，「當這兩位強打者處於好狀態時，陣中其他球員真的會感到輕鬆許多，因為壘上總是會有跑者，也因此創造了更多的得分機會。」作為大谷翔平的強力隊友，弗里曼賽後受訪時對於大谷近期的爆發性演出讚不絕口。除了今日繳出4打數2安打、2分打點的優異表現外，大谷翔平近5場比賽打擊率高達4成55，近15場打擊率更是突破4成。弗里曼感性說道：「史上最棒的球員（大谷）若能維持這樣的狀態，那對團隊來說絕對是好事。他每次上壘都能為對手製造無比壓力，不僅能長打，還能選球，這就是我們近期能贏下這麼多比賽的原因。」弗里曼更開玩笑地補充，能與這樣的球員同隊是一種樂趣，更期待明天的比賽，「因為明天我們將能再次親眼見證他投打二刀流的精采表現。」在勝利的帶動下，道奇隊目前正處於投打平衡的良性循環中。除了大谷與弗里曼外，教練團亦肯定了帕赫斯（Andy Pages）等多位球員的適時貢獻，顯示道奇不僅擁有強大的上位打線，整體的團隊戰力正逐步邁向巔峰。隨著大谷翔平打擊率回升至0.293，道奇隊在邁向季後賽之路上的底氣也愈發充足。