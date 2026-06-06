夏天熱爆！政府推出抗高溫又能賺電費的2026太陽能板補助，只要在私有房舍安裝被譽為屋頂降溫神器的光電板，最高可領200萬元。本篇懶人包全面統整經濟部家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，帶你速看全台各縣市的申請資格、補助金額與最新截止日，名額有限，錯過就沒了！
🟡 驚人屋頂降溫神器：自發自用狂拿 200 萬補貼
根據經濟部能源署最新規範，115 年全台各直轄市與縣市政府的補貼基本依循「雙軌制」獎勵標準，民眾可以評估自家屋頂用電模式擇一申請：
過去民眾想在屋頂裝太陽能板，常卡在需要獨自找廠商比價、跑繁雜行政公文而作罷。今年推動的家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，改由地方政府擔任「媒合平台」，出面統一整合鄉親的屋頂與營運商協調，幫大家把繁雜的行政作業「極簡化」，直接省下大把金錢與心力。此外，研究指出直接使用屋頂產生的綠電可減少輸電損耗，還能讓屋頂有感降溫約 2 至 3°C，並強化結構安全。
🟡 各縣市多級距大加碼！全台最新截止日速查
除了中央給的基本補貼外，全台各大縣市政府更相繼公告在地專屬的獎勵加碼，各區預算有限，皆採先到先審制：
🟡 必備文件與注意事項！三大申請資格不可不知
想要順利領到這筆政府紅包，申請人與設置案場必須完美通過以下三大硬性門檻：
💡 共同必備文件清單： 各縣市格式不同的獎勵款申請表與領據正本、申請人身分證明文件、主管機關核發之設備登記文件影本、金融機構存摺封面影本、建物登記謄本影本。若採自發自用方案則需另附台電購售電契約、完成併網通知函與 ATS 支出憑證及完工照片。
最後提醒，補助款撥付後的 2 至 5 年內為政府追蹤期，受獎勵者不可擅自移轉設備，且必須配合機關辦理示範觀摩或派員巡查，若無故拒絕會被撤銷資格並追繳款項。此外，這筆計畫獎勵經費在法規上屬於「其他所得」，報稅時需計入個人綜合所得申報，但不需要扣取二代健保補充保費。全台預算名額與時間都在倒數中，符合條件的透天與大樓屋主千萬別錯過！
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根據經濟部能源署最新規範，115 年全台各直轄市與縣市政府的補貼基本依循「雙軌制」獎勵標準，民眾可以評估自家屋頂用電模式擇一申請：
|設置類型
|每瓩（kW）獎勵金額
|單棟建築物補助上限
|核心關鍵條件
|一般屋頂設置方案
|3,000 元
|30 萬元
|建築頂層面積須在 1,000 平方公尺以下，不足 1 瓩部分不予獎勵。
|自發自用躉售方案
|20,000 元
|200 萬元
|須安裝自動電源切換開關（ATS），併接內線系統並與台電簽訂購售電契約。
除了中央給的基本補貼外，全台各大縣市政府更相繼公告在地專屬的獎勵加碼，各區預算有限，皆採先到先審制：
- 台北市（經費總額 500 萬元）： 產發局另設私有房舍補助。設置容量 3 至 5 峰瓩者每峰瓩補助 18,000 元；5 至 10 峰瓩者超額部分每瓩補 14,500 元；超過 10 峰瓩者超額部分每瓩補 13,000 元。若補助對象是自然人，每峰瓩會減少補助 3,000 元；社區管委會等公民電廠則每峰瓩額外多補 5,000 元；採自發自用（僅併聯不躉售）再外加 1,000 元。每案最高補助 150 萬元（以實際支用費用 49% 為限），受理截止日至 115 年 11 月 30 日止。
- 新北市（地方加碼 450 萬元）： 1,000 m² 以下每瓩額外加碼 3,000 元（上限 30 萬元）；1,000 m² 以上每瓩獎勵 5,000 元（上限 50 萬元）。受理截止日為 115 年 11 月 30 日。 (※此處插入新北經發局照片) ▲預算有限快卡位！新北市2026太陽能板補助截止日為115年11月30日。圖為鴻海精密工業於綠循環大樓建置的太陽能發電系統。（圖／新北經發局提供）
- 高雄市（總經費 1,000 萬元）： 工務局強勢推出在地獨立加碼，補助標準優於中央！凡設籍高雄市民於合法建築物屋頂設置，即可由所有權人、配偶或一親等內親屬提出申請，每峰瓩（kW）補助金高達 6,000 至 12,000 元不等，那瑪夏、桃源等偏遠地區更祭出 2 倍的超狂補貼。每一申請案最高補助 20 萬元，同一人累計最高上限 30 萬元。特別注意，高雄工務局專案受理截止日提早至 115 年 10 月 15 日止，且此方案與中央加速計畫不得重複請領。
- 桃園市（北部光電之冠）： 經發局公告 115 年度最新簡章，針對非公有建築物屋頂且面積在 1,000 平方公尺以下的小型案場提供實質資金誘因。每瓩補助 3,000 元，單一幢建築物最高補助金額上限達 30 萬元。申請者須於 114 年 1 月 1 日後取得桃園市「設備登記」核准函，受理截止日至 115 年 10 月 31 日止。此外，桃園配合中央政策全面推動退役模組回收機制，設置者應繳納每瓩 1,000 元的模組回收費用，確保綠能與環境永續。
- 台南市（純自然人限定）： 經發局公告 115 年專案定案，為了鼓勵市民將屋頂轉化為綠能資產，特別向中央爭取補助。本專案嚴格限定補助對象須為「自然人」（法人、公司不適用）。凡於台南市轄內合法建築物屋頂設置且頂層面積在 1,000 平方公尺以下者，每瓩獎勵 3,000 元，單案最高獎勵 30 萬元。申請人必須是 114 年 1 月 1 日起取得設備登記文件者，受理截止日至 115 年 11 月 30 日止。
- 彰化縣： 縣府經費核定 4,500 萬元。縣府另設計畫讓住宅屋頂每瓩補助 5,000 元（最高 10 萬元）。受理截止日為 115 年 11 月 30 日。
- 其他縣市截止日速看： 南投縣（預算 4,500 萬，農業設施除外）至 115 年 11 月 20 日；屏東縣（預算 3,150 萬）至 115 年 11 月 20 日；苗栗縣至 115 年 11 月 30 日；新竹縣至 115 年 11 月 15 日（苗栗與新竹縣皆規定若同棟前案已領金額需扣除）；嘉義市則至 115 年 11 月 30 日（新設備登記案每瓩再加碼 2,000 元，最高加碼 2 萬元）。
想要順利領到這筆政府紅包，申請人與設置案場必須完美通過以下三大硬性門檻：
- 建物與設備限制： 設置地點必須位於各縣市轄內的「私有或非公有建築物」，且中央補助案之頂層面積必須在 1,000 平方公尺以下。更關鍵的是，太陽光電發電設備必須是新品，且中央專案要求發文日期必須是民國 114 年 1 月 1 日以後取得設備登記文件者。
- 排除資格： 同一設置場址若已經申請並獲核定其他太陽光電獎勵者，原則上不得重複申請。另外，依法令負有設置太陽光電發電設備義務者（如特定工廠申請用地計畫、用電大戶等），完全不具備本次中央計畫的申請資格。
- 自發自用補助的 ATS 限制： 民眾若想衝著中央高達 200 萬元的獎勵而來，加裝的自動電源切換開關（ATS）在 100 安培以下可由電氣承裝業或電機技師簽章；但若在 100 安培以上，則必須有專業的電機技師簽證才可以。
最後提醒，補助款撥付後的 2 至 5 年內為政府追蹤期，受獎勵者不可擅自移轉設備，且必須配合機關辦理示範觀摩或派員巡查，若無故拒絕會被撤銷資格並追繳款項。此外，這筆計畫獎勵經費在法規上屬於「其他所得」，報稅時需計入個人綜合所得申報，但不需要扣取二代健保補充保費。全台預算名額與時間都在倒數中，符合條件的透天與大樓屋主千萬別錯過！