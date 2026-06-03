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▲馬刺制服組在2025年2月果斷發動三方交易搶下福克斯（De'Aaron Fox），這項神級操盤成為加速馬刺重返榮耀的關鍵引擎（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺透過選秀穩紮穩打，先後選進卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper），為文班亞馬打造了極具天賦的衝冠陣容。（圖／路透／達志影像）

核心建隊拼圖 獲取途徑與時間點 戰場影響力深度剖析 Wembanyama 2023年選秀狀元 全票當選年度最佳防守球員，展現跨世代的禁區攻防統治力 Stephon Castle 2024年選秀第4順位 年度最佳新秀，季後賽屢創30+得分並負責看管對手王牌的後場大鎖 De'Aaron Fox 2025年2月三方交易 明星級雙向控衛，犧牲個人數據活化團隊進攻體系，加速球隊奪冠時程 Dylan Harper 2025年選秀第2順位 頂級替補火力，具備極高球商與組織能力，完美帶動第二陣容運轉 Keldon Johnson 2019年選秀第29順位 成功轉型板凳暴徒，榮膺2025-26賽季年度最佳第六人 Julian Champagnie 2023年讓渡名單撿入 底薪淘寶神話，進化為單季命中195顆三分球的先發高砲塔

聖安東尼奧馬刺在2025-26賽季達成的成就，徹底顛覆了現代NBA的潛規則。在過往的歷史中，無論球隊透過選秀獲得多麼極具天賦的建隊核心，通常都必須經歷多次季後賽失利的慘痛洗禮，球團才能逐步摸索出最適合的奪冠陣容。然而馬刺卻彷彿搭上了直達車，在文班亞馬(Victor Wembanyama)的第三個賽季、也是他生涯首次的季後賽之旅，便一舉殺入NBA總冠軍賽。這一切絕非純粹的運氣，而是極度精準的選秀眼光、果斷的交易以及出色的球員養成，共同締造了少帥米奇強森(Mitch Johnson)麾下的這支西區冠軍。談到馬刺的極速崛起，2023年5月16日的選秀抽籤無疑是改變球隊命運的絕對轉捩點。馬刺幸運地獲得狀元籤，選進了這名能像後衛般控球、投籃與傳球的7呎4吋法國長人。文班亞馬在進入聯盟後火速展現統治力，不僅以驚人表現奪下新人王，在挺過2024-25賽季的血栓傷勢後，更在今年以場均25.0分、全票當選年度最佳防守球員及年度第一隊的傲人成績，帶領球隊狂轟62勝。不僅如此，馬刺在2024年以第4順位選進的卡斯特(Stephon Castle)同樣眼光精準。這位年度最佳新秀在21歲的賽季徹底進化，不僅在例行賽數據全面提升，季後賽更屢次繳出破30分的瘋狂得分秀，展現出足以死鎖對手頂尖後衛的雙向宰制力。年輕的重建球隊通常不會過早啟動重磅交易，但馬刺卻在2025年2月打破常規。趁著文班亞馬因傷報銷的低谷期，馬刺果斷透過三方交易送走首輪籤等籌碼，從沙加緬度國王換來明星控衛福克斯(De'Aaron Fox)。這位具備年度關鍵球員殊榮與單場60分爆發力的頂級後衛，為了團隊勝利心甘情願犧牲了將近4.9分的場均得分。福克斯不僅在進攻端與文班亞馬形成完美的擋拆與快攻連線，防守端更與卡斯特組成極具破壞力的後場大鎖組合，這筆神級交易瞬間將馬刺的爭冠時程往前推進了數年。除了先發陣容星光熠熠，馬刺深不見底的板凳戰力同樣令人垂涎。2025年以第2順位選進的哈珀(Dylan Harper)在新秀年便繳出場均11.8分的穩定火力，他的沉穩與球商為第二陣容注入了強大能量。此外，從陣痛期一路苦熬過來的強森(Keldon Johnson)與瓦塞爾(Devin Vassell)也成功完成角色轉型。曾是球隊得分王的強森退居板凳後，本季以場均13.2分與5.4籃板勇奪年度最佳第六人殊榮；瓦塞爾也進化為極具威脅的冷血射手。球團更在浪人與低順位新秀中挖掘出無價之寶，從讓渡名單撿來的尚帕尼(Julian Champagnie)蛻變為單季投進195顆三分球的先發前鋒，而2025年第14順位的布萊恩(Carter Bryant)則成為側翼防守大閘。這支以23歲以下球員為絕對核心的年輕勁旅，板凳席的最深處依然保有安撫軍心的老將。去年休賽季簽下的柯內特(Luke Kornet)成為全隊唯一上場時間達雙位數的30歲以上球員，完美扛下替補中鋒的禁區重任。陣中更囤積了前NBA冠軍成員巴恩斯(HarrisonBarnes)以及歐林尼克(Kelly Olynyk)、普拉姆利(Mason Plumlee)與畢永柏(Bismack Biyombo)等經驗豐富的內線老將。這群見過大風大浪的資深球員，確保了這群年輕小將在總冠軍賽的高壓肉搏環境中，始終能保持最清醒的爭冠意志。