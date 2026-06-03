我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥今（3）日客場挑戰目前大聯盟戰績第一的亞特蘭大勇士，儘管陣中日本好手岡本和真開轟，讓藍鳥一度扳平比數，但藍鳥最終仍以3：4惜敗，苦吞近期一波3連敗。這場比賽的結果也直接影響了分區排名，藍鳥在輸球後戰績下滑至29勝32敗，勝率跌破五成，與巴爾的摩金鶯隊並列美聯東區第三，但與美東榜首紐約洋基隊的勝差已被拉開至7.5場；反觀勝出的勇士隊則以41勝20敗的戰績，高居全大聯盟之冠。此役藍鳥在首局就遭遇亂流，勇士開局靠著哈里斯（Michael Harris II）的長打與阿爾比斯（Ozzie Albies）的高飛犧牲打先馳得點，陷入0：2落後。不過2局上半藍鳥展開反擊，在2出局一壘有人的情況下，岡本和真頂住壓力，與勇士先發右投愛德（Bryce Elder）纏鬥了8顆球，最終鎖定一顆偏高伸卡球，一棒大棒揮出右外野反方向的追平兩分砲。這一轟的擊球初速高達99.7英里，飛行距離為364英尺，成功幫助藍鳥扳平比分。岡本和真本場比賽表現相當亮眼，3打數揮出2支安打、包辦2分打點，並選到1次保送，賽後打擊率來到0.221，整體攻擊指數（OPS）為0.747。然而，藍鳥打線在九局上半雖然一度靠著克萊門特（Ernie Clement）與岡本和真的連續安打，在1出局後攻佔一、二壘的得分關鍵得點圈，可惜後續打者連續敲出兩顆內野高飛球遭到刺殺，最終3：4不敵勇士。勇士隊今天則展現出大聯盟榜首的韌性，雖然第2局被岡本和真追平、第6局又被藍鳥瓦修（Daulton Varsho）的高飛犧牲打再度扳平比數，但6局下半勇士明星強打歐森（Matt Olson）立刻挺身而出。面對藍鳥王牌投手高斯曼（Kevin Gausman），歐森精準鎖定失投球，夯出一發重擊右外野牆外的超前陽春彈（本季第17轟），擊球初速高達106.5英里，這記致命一擊不僅徹底將高斯曼打退場，也成為決定本場比賽勝負的關鍵分。在投手表現方面，藍鳥王牌高斯曼今天主投6局被敲出6支安打失4分，雖然投出8次三振，但受到挨轟的致命傷影響，苦吞本季第4敗。比賽後段勇士牛棚也展現高水準防守，終結者伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）在第9局雖被敲出2支安打面臨失分危機，但仍臨危不亂驚險奪下3個出局數，成功收下本季第11次救援成功，鎖定勝利。