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▲李珠珢穿小可愛、極短真理褲熱舞後，隔天身體不適。（圖／中華職業棒球大聯盟提供）

富邦悍將日前於臺北大巨蛋舉辦《G!POP流行音樂節》，韓籍啦啦隊女神李珠珢高人氣登台，卻被現場眼尖的粉絲拍下身體極度不適、神情憔悴的畫面，粉絲透露李珠珢當時其實已經嚴重發燒，在場邊甚至需要隊友南珉貞看顧著她吃藥，全場幾乎是咬牙撐著跳完，畫面曝光後讓許多熱愛她的「珠粉」感到無比心疼，紛紛在社群平台上發文祝她早日康復。不過仍有「珠黑」酸她「演很大」，對此李珠珢也親自暖心回覆粉絲，展現敬業態度。面對排山倒海的關心，李珠珢事後也親自現身暖心回覆粉絲，打上多個哭臉與愛心貼圖，表示自己已經沒事，她感性寫道：「非常希望這三天的表演與應援能帶給大家快樂。」看到大家用如此溫暖的心意歡迎第一次從韓國來台灣見面的朋友們，還把每個人都拍得那麼漂亮，真的令她非常感動，也相當感謝所有透過私訊為她加油打氣的球迷。然而，在一片加油聲中，卻也有不少黑粉與酸民出來攪局，甚至冷血地將李珠珢發燒不舒服、摸額頭的動作解讀成是刻意安排的「演技」，這讓許多理性的網友與支持者完全看不下去，憤怒駁斥酸民早就在心裡設定好立場，為酸而酸的套路簡直莫名其妙，不少網友也因為不堪黑粉亂象，一度被迫限制留言，直言真的一舉一動都會被曲解。除了黑粉的攻擊，留言區還意外掀起了另一場關於「收入階級」的激烈舌戰，有部分網友酸言酸語地表示，李珠珢跳一場球賽賺的錢比一般人年薪還多，諷刺大眾「月薪三萬不用煩惱年薪三十萬的人」，這番言論立刻遭到廣大群眾圍剿，支持者紛紛挺身反擊，強調心疼與關心他人是一種生而為人的「同理心」，完全不需要先去計算對方的身價或收入。儘管網路上正反意見吵成一團，但李珠珢在身體極度難受的情況下，依然帶著招牌笑容強撐完全場加中場表演，展現出不容質疑的頂級敬業態度，也讓不少原本不了解她的網友徹底大改觀，三天的高強度活動落幕後，球迷們紛紛向這位隱藏著獅子座堅強個性的女孩致敬，並強力呼籲球團能讓她好好休息、睡飽吃藥，以健康的姿態再度回歸。