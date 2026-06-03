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▲22歲的文班亞馬無疑是當今 NBA 最受矚目的新世代球星之一。（圖／路透／達志影像）

冠軍賽還沒開打 2K 魔咒先成焦點

▲雷霆隊球星 SGA 在成為《NBA 2K26》封面後，同年度也與總冠軍失之交臂。（圖／《NBA 2K26》官網）

2K封面與冠軍難兼得 歐尼爾是唯一特例

▲已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），曾在擔任《NBA 2K10》鋒面人物後，2009-2010賽季奪得冠軍。（圖／取自Reddit）

近日網路流出疑似《NBA 2K27》官方宣傳素材，顯示效力於馬刺隊法國球星文班亞馬（Victor Wembanyama）將成為《NBA 2K27》全球標準版封面人物。雖然 2K Sports 尚未正式公布相關消息，但多家海外媒體與社群帳號已相繼轉發外流圖片，讓不少玩家認為這次消息可信度相當高。現年22歲的文班亞馬無疑是當今 NBA 最受矚目的新世代球星之一，本季例行賽繳出場均25分、11.5籃板、3.1助攻與3.1阻攻的全能數據，季後賽更擊敗衛冕軍雷霆，率領馬刺自「GDP時代」後首度重返總冠軍舞台，場均23.2分、10.8籃板與3.5阻攻，展現超級球星身手。目前《NBA 2K27》封面資訊仍屬於外流階段，2K Sports 尚未正式官宣。不過從文班亞馬本季表現、馬刺重返總冠軍賽，以及其全球市場號召力來看，他成為新一代 NBA 2K 招牌人物幾乎是順理成章，然而封面消息流出後，許多球迷討論的焦點卻不是文班亞馬本人，而是所謂的「2K封面魔咒」。長年以來，不少 NBA 2K 封面球星都未能在同一年度奪下總冠軍，包括艾佛森（Allen Iverson）、杜蘭特（Kevin Durant）、羅斯（Derrick Rose）、以及《NBA 2K26》的亞歷山大（ Shai Gilgeous-Alexander）等人，都曾在登上封面後，與同年冠軍擦肩而過。雖然文班亞馬登上的是《NBA 2K27》封面，理論上 NBA 2025-2026賽季並未受魔咒束縛，但 2K Sports 意外被外流這項消息，難免讓馬刺迷擔心與紐約尼克的冠軍賽結果。回顧歷史，成功打破這項 2K 魔咒的案例相當少見。傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）在擔任《NBA 2K6》封面球星期間，與邁阿密熱火，在2005-2006賽季擊敗達拉斯小牛奪下總冠軍，成為史上首位在擔任 NBA 2K 封面人物同年奪冠的球員。此外，已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）則是在擔任《NBA 2K10》封面人物後，2009-2010賽季，率領湖人隊擊敗塞爾提克奪冠。