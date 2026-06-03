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韓國男團SEVENTEEN日前登上知名製作人羅暎錫（羅PD）的節目《出差十五夜》，節目中大家聊天提到珉奎上次來高雄參加活動時，想跑步到旗津的搞笑事件，沒想到字幕卻把「台灣」給翻譯成「海外」，掀起許多粉絲不滿，為此今（3）日官方發聲道歉，表示那是翻譯失誤，發現問題後已經急忙修正完成。日前播出的《出差十五夜》中，羅PD和SEVENTEEN齊聚一堂聊天，其中提到成員金珉奎到高雄演出時曾誤信導航，打算從飯店一路慢跑到旗津，卻不知道中間還需要搭船才能抵達的超搞笑故事。對話過程中羅PD和成員都直接用韓文說出「台灣」，不過中文字幕卻被翻譯成「海外」、「國外」，與英文、日文字幕則直接標示「Taiwan」，引發大批粉絲不滿，事件迅速在社群平台延燒，隨著討論擴大，節目組也緊急將字幕修正回「台灣」，但仍無法完全平息外界怒火。對此，《十五夜》頻道今日稍早正式發布道歉聲明，坦承此次字幕翻譯涉及台灣標示問題，已讓許多觀眾感到不適與受傷，節目組表示，在發現中文字幕將「台灣」標示為「海外」後，第一時間便完成修正；聲明中強調，翻譯字幕時未能於審核階段及時發現並修正，「責任完全在於我們」，節目組也坦言，未能即時向觀眾說明與道歉同樣是失職之處，因此再次向所有受到影響的觀眾致歉。最後，《十五夜》表示將以此次事件為警惕，進一步強化翻譯及字幕審核流程，避免類似情況再次發生，並感謝一路支持頻道的觀眾，同時向因這次事件感到失望與受傷的粉絲再次表達歉意。