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科羅拉多落磯日籍投手菅野智之於今（3）日作客天使隊主場，主投5局送出5次三振失2分，率領球隊以8：2取得勝利，不僅順利奪下本季第5勝，也幫助落磯隊擺脫國聯西區墊底的泥淖。菅野智之此役主投5局一共耗費96球，雖然控球未達完美狀態，前3局面臨得點圈有人的危機，但他頂住壓力，成功封鎖打線。面對天使隊強打者楚奧特（Mike Trout），菅野在以一顆93.2英里（約150公里）的高角度直球送出漂亮三振，最終繳出5安打、3次四死球、5次三振、失2分的成績。相較於4月份3勝1敗的好表現，菅野在5月份陷入1勝3敗的小低潮，不過此戰頂住壓力奪勝後，本季防禦率來到3.98，用一場優質表現宣告走出5月陰霾。落磯隊打線在背後給予菅野強大的火力支援。2局上靠著第4棒古德曼（Hunter Goodman）的一記陽春砲先馳得點，單局先灌進3分奠定勝基。進入4局上攻勢再起，第2棒卡斯楚（Harold Castro）一棒扛出3分打點全壘打，再度重創天使隊投手群，將比分徹底拉開。隨後場上更出現罕見的有趣一幕，第3棒蘭姆菲爾德（T.J. Rumfield）擊出右外野深遠飛球，天使隊右外野手阿德爾（Jo Adell）在全壘打牆前接球失誤，球不偏不倚砸中他的頭部後反彈，竟然直接順勢飛出全壘打牆之外。這記戲劇性的「頭頂助攻」形成了一發幸運的全壘打，不僅成就了落磯隊連續兩棒開轟的紀錄，更讓落磯在該局灌進5分大局，終場就以8比2輕鬆帶走勝利。