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▲李珠珢（右）穿小可愛、真理褲跳中場舞，依舊性感又可愛，但是褲子太短，安全褲外露，也讓粉絲心疼認為，好像沒必要這樣。（圖／翻攝自Threads）

富邦悍將日前在台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」主題日活動，Fubon Angels韓籍成員李珠珢身穿短背心及真理褲與隊友李雅英帶來精彩演出，相關直拍影片在社群平台迅速累積高流量，不過原本單純的表演內容，卻意外引爆台、韓網友熱烈討論，從服裝造型、舞蹈動作到啦啦隊文化本身，都成為外界關注焦點，有韓國網友甚至直呼：「我女兒穿這樣我會瘋掉！」有韓國網友分享李珠珢表演畫面，指出現場大量鏡頭與手機聚焦在她身上，進而引發關於啦啦隊定位的討論，部分韓國網友認為，現今啦啦隊文化與傳統運動應援相比已有明顯變化，甚至有人直言看不出與棒球比賽本身有何直接關聯，更有網友表示如果自己的女兒穿著類似服裝站在眾人面前表演，恐怕無法接受，相關言論也獲得不少共鳴。不過面對爭議，也有許多韓國網友選擇站在支持的一方，他們認為外界過度聚焦服裝與外型，反而忽略李珠珢本身的專業能力，有支持者指出李珠珢無論在節奏掌握、舞蹈完成度還是舞台魅力方面，都展現出高水準表現，甚至認為她每一次登台都能帶來新的進步，因此能夠吸引大量關注並非單靠外貌，而是來自實力累積。相關話題延燒至台灣後，也引發不少討論聲浪，有部分網友認為，現今部分啦啦隊表演已逐漸走向娛樂化與偶像化，與過去單純帶動觀眾應援的角色有所不同；也有人將焦點放在所謂的「男性凝視」議題上，認為問題並非出在啦啦隊員個人，而是市場與產業長期塑造出的表演模式，讓女性表演者承受更多外界檢視與評論。從一支表演影片引發的討論，不僅圍繞在李珠珢個人身上，更進一步延伸至職業運動娛樂化與啦啦隊文化的發展方向，台灣近年因韓籍啦啦隊來台發展掀起熱潮，球場娛樂效果也成為賽事重要賣點；但在韓國部分網友眼中，啦啦隊仍應回歸運動應援本質。