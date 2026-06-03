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一、團體票購票95折全面取消！全新優惠買法更便宜

如果願意選擇離峰指定車次、校外教學團體方案，最低可以享有4折至77折價碼優惠，反而比過往票價還要更殺！

▲高鐵團體票規定已經改版，現在已經沒有95折優惠，而是改成選「離峰班次」或「校外教學方案」，最低從4折至77折都有，其實比以前票價更殺！（圖/高鐵官網）

二、高鐵月台終於有月台門了！乘客等20年狂讚德政

總計投入20.5億元，將在全線11座車站建立半高式月台門，首波會從新竹站和板橋站優先施工，最快今年底就啟用

▲高鐵因應運量增加帶來的候車人潮，將斥資新台幣20.5億元於各車站全面增設月台門，乘客狂讚德政。（圖／台灣高鐵提供）

三、高鐵網路問題卡卡的好煩！全面汰換10年老舊設備

這次攜手電信三雄砸入20億成本，啟動全線通訊品質升級計劃，將全面汰換使用超過10年的中繼器，更換超過2200座新型「光纖射頻放大器（RRH）」。

▲台灣高鐵公司即將迎來20週年，宣布將與電信三雄啟動「高鐵2.0」全線通訊品質升級計畫，預計將投入20億資金改善。（圖／台灣高鐵提供）

四、高鐵新車終於要來了！超狂設備升級一次看

最快將在2028年底前投入營運。

▲台灣高鐵斥資285億元向日本採購的12組新世代列車N700ST，今年8月就要登台，最快2028年底前投入營運。（圖／台灣高鐵公司提供）

包括座位導入下沉式結構，提高支撐以及舒適度、全車配置110V插座、椅背新增掛勾等

▲高鐵新世代列車車廂大升級，車廂窗戶變小降噪變強、每個座位配置插座以及下沉式座椅，坐起來更加舒服！（圖/台灣高鐵提供）

五、車廂好吵、不小心打翻飲料？手機掃QR Code直接通報

記者日前搭乘時買便當忘記拿筷子，透過該系統通報後，就有人員協助送來筷子，實在貼心又好用，也堪稱是I人的福音功能。

▲高鐵乘客現在可以掃描座位前的QR Code，通報車廂內各種狀況，列車長會收到訊息立刻派員處理。（圖/台灣高鐵提供）

六、外國遊客也能輕鬆搭高鐵！指示牌導入日韓語言

指示牌從原本中英雙語，升級為中英日韓四種語言，目前包括北車、高鐵台北站、桃園站等重要國際旅客交通轉運樞紐都已經完成設置

▲台北捷運自112年6月起，陸續於鄰近日韓旅客熱門景點、重要轉乘站及終端站等車站，增設日、韓語列車到站標示，如今高鐵也跟上了！（圖／台北市政府提供）

台灣高鐵明年初就將要滿20週年，隨著疫情後載客數不斷攀升，2025年已經突破8207萬人次，非常驚人，台灣高鐵也致力於提升乘客搭乘舒適度，近幾個月宣布多項新政策，有的已經上路，有些則已經積極佈局將在不久將來登場。《NOWNEWS》本文特別整理高鐵最新6大改版政策，包括團體購票規則更改、隧道網路問題改善、新車鴨嘴獸即將登台、月台設立閘門等，帶民眾一文看懂高鐵近日會出現哪些變化。過去實施多年的「11人以上團體票95折」優惠目前已經走入歷史，如果在尖峰時刻出行的團體旅客，都是以全票出售不再有優惠。高鐵官方建議，民眾可以選擇「離峰指定車次」或「校外教學」專案，搭過高鐵的民眾應該都知道，現在全台灣的高鐵月台都沒有任何的閘門遮擋，不少乘客早就建議高鐵應該要設置月台門，確保乘客安全性提高。然而等了20年，高鐵日前終於宣布啟動「高鐵2.0」計畫，；之後陸續推展至其他台灣高鐵站，預計2028年第1季全線完工。高鐵因為行駛速度太快，加上進入隧道段多，導致很多乘客都會出現在車上滑手機、辦公出現網路超卡的狀況，高鐵也聽到大家心聲，目前第一階段先從北部隧道群動手，預計今年底完成優化；第二階段完成剩餘隧道及雲嘉南開放路段，預計2027年底達成全線通訊無死角目標。今年最大的消息就是「高鐵新車」也即將運抵台灣，台灣高鐵斥資285億元向日本採購的12組新世代列車N700ST，今年8月就要登台，開始進入測試後，新車堪稱是超大幅度升級，除了外觀延續N700系列流線設計，車廂內部舒適度有感提升，；每列車規劃24處大型行李區與3處窄版放置空間，並加深上方行李架容量；廁所空間全新導入免治馬桶、內部空間更為寬敞，甚至在廁所外新增專屬洗手台等，實在讓人非常期待新車的到來。從現在起，如果在車廂遇到突發狀況，像是飲料打翻、鄰座噪音，不用等到巡邏的人員出現，只要透過手機掃描座位前方「列車安全說明卡」上面的QR Code，進入專屬頁面填寫座位資訊，訊息就會傳送到該班車列車長的手機，後續將會派員前往處理。因應近幾年日韓遊客來台數量增加，高鐵也和交通部啟動「交通場站標示多國語言化」計畫，全面升級導引指標，，今年底將擴大至南港等全線車站，解決外國旅客在轉運迷航問題，也能再提升國際觀光滿意度呢！