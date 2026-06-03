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藍營內部分裂浮現 「老國民黨」對立「紅統新星」

馬英九成關鍵樞紐 國民黨走向早已定局

前總統馬英九日前公開指控基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉背信與侵占，並揭露蕭旭岑與親中台商韓螢煥「合捧百萬現金」的合照，隨後更對相關人提起刑事告，雙方矛盾持續升高，基金會內鬥延燒不止。對此，民進黨立委林俊憲先前就曾預判，此風波恐拉出一整串紅色金流的肉粽，而那群心中還有中華民國的老國民黨，把事情爆開，是他們最後的反撲機會。林俊憲引用週刊報導指出，馬英九基金會清查帳目後發現，過去確實存在多筆匿名捐款紀錄，但沒有任何一筆金額能與蕭旭岑所稱收受的「百萬元現金」相互對應。他進一步表示，這也等同顯示基金會本身確實存在匿名捐款機制，因此蕭旭岑過去以「擔心查水錶」為由未入帳的說法，如今在帳目對照下顯得站不住腳。林俊憲分析，從近期輿論反應可見，支持馬英九一方的，多屬親中到整組壞掉前的「老國民黨」；而在事件中替蕭旭岑緩頰、試圖淡化爭議者，則逐漸形成另一股以年輕世代為主的「紅統新星」。他直言，其實說來有點悲哀，他認為，馬英九基金會這事情在現在爆開，不是偶然，而是「最後機會」了。林俊憲認為，馬英九在當前國民黨內的特殊位置，使其成為新舊世代之間，少數仍具整合能力的政治大佬，一方面，馬仍能動員傳統老國民黨支持者；另一方面，其卸任後積極兩岸交流，全面親中、重用蕭旭岑，也與「紅統新星」勢力存在一定連結。「如果少了馬英九，那些心中還有中華民國的老國民黨，就真的成為歷史名詞了，毫無話語權。」林俊憲強調，如今選擇將所有事情攤在陽光下，是他們最後的反撲機會，即使要犧牲馬英九一生最在乎的面子，也是無可奈何的事情。林俊憲也將矛頭指向國民黨長期兩岸政策演變，認為自連戰當年首次赴中以來，國民黨在對中關係上，已逐步走向被滲透與整合的格局，那些再熟悉不過的招數「利誘、招安、滲透、接管」，如同共產黨現在對國民黨的佈局，只差最後一步「接管」。最後，林俊憲也感嘆，看著那些老對手如今被「紅統新星」們壓著打，掙扎著最後反撲，確實有些唏噓，但還是得實話實說：「這是你們自己造成的後果，有沒有馬英九，對當今的台灣而言，已經不重要了。」