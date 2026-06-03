《寶可夢》迎來30週年！The Pokémon Company 今（3）日宣布啟動「Pokémon Asia 30th Anniversary」系列紀念企劃，將於亞洲多座城市舉辦大型慶祝活動。其中台北站確定於10月10日至11日登場，官方同步上線30週年專屬網站，邀請全球訓練家一同迎接這個重要里程碑。
《寶可夢》自1996年推出首款遊戲《寶可夢 紅／綠》以來，已發展成橫跨遊戲、動畫、電影、集換式卡牌及授權商品的全球知名IP。2026年適逢系列誕生30週年，官方宣布將於亞洲展開一系列紀念企劃，地點涵蓋多座城市，希望透過豐富的活動與粉絲共同慶祝這個歷史性時刻。
作為寶可夢30週年亞洲慶典的核心亮點之一，大型活動「PokéXciting!」將巡迴亞洲5座城市舉辦，涵蓋台北、吉隆坡、新加坡、馬尼拉、曼谷。透過各地限定內容與專屬體驗，帶領玩家重溫寶可夢30年來的經典回憶。根據官方公布資訊，台北站將於10月10日至11日登場，時間正好落在雙十連假期間。
The Pokémon Company 董事福永晉表示，這場慶典是獻給過去30年來一路陪伴寶可夢成長的粉絲。無論是現役訓練家、曾在寶可夢世界展開冒險的資深玩家，或是首次接觸寶可夢的新世代玩家，都能透過此次活動感受寶可夢世界的魅力，並共同見證30週年的重要時刻。
路跑、卡牌、Pokémon GO齊聚 30週年活動接力登場
除了大型慶典「PokéXciting!」外，官方也預告將推出寶可夢路跑「Pokémon Run」、寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）、《Pokémon GO》以及商場主題活動等多項30週年企劃。其中「Pokémon Run」將於今年10月起陸續在台灣登場，讓玩家從挑選初始夥伴、完成寶可夢圖鑑到體驗夥伴進化等互動內容，沉浸於寶可夢世界之中。
此外，「Pokémon Asia 30th Anniversary」官方網站也於今日正式上線，提供繁體中文、英文、泰文及印尼文等多種語言版本。除了彙整各地活動資訊外，網站也收錄寶可夢30年來的重要歷史與經典回憶，未來各項活動詳情與最新消息都將透過網站陸續公開。
🟡 PokéXciting！亞洲巡迴活動時程
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The Pokémon Company 董事福永晉表示，這場慶典是獻給過去30年來一路陪伴寶可夢成長的粉絲。無論是現役訓練家、曾在寶可夢世界展開冒險的資深玩家，或是首次接觸寶可夢的新世代玩家，都能透過此次活動感受寶可夢世界的魅力，並共同見證30週年的重要時刻。
路跑、卡牌、Pokémon GO齊聚 30週年活動接力登場
除了大型慶典「PokéXciting!」外，官方也預告將推出寶可夢路跑「Pokémon Run」、寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）、《Pokémon GO》以及商場主題活動等多項30週年企劃。其中「Pokémon Run」將於今年10月起陸續在台灣登場，讓玩家從挑選初始夥伴、完成寶可夢圖鑑到體驗夥伴進化等互動內容，沉浸於寶可夢世界之中。
此外，「Pokémon Asia 30th Anniversary」官方網站也於今日正式上線，提供繁體中文、英文、泰文及印尼文等多種語言版本。除了彙整各地活動資訊外，網站也收錄寶可夢30年來的重要歷史與經典回憶，未來各項活動詳情與最新消息都將透過網站陸續公開。
🟡 PokéXciting！亞洲巡迴活動時程
|活動年份
|城市／地區
|活動日期
|2026
|吉隆坡（Kuala Lumpur）
|9月12日－9月13日
|台北（Taipei）
|10月10日－10月11日
|新加坡（Singapore）
|11月7日－11月8日
|2027
|馬尼拉（Manila）
|1月23日－1月24日
|曼谷（Bangkok）
|2月13日－2月14日