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高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機昨日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名飛行員殉職。針對發生 T-34C 初級教練機失事、導致優秀飛官不幸殉職的重大飛安意外，立法委員林岱樺今（3）日表示，T-34C教練機服役已經超過40年，原始設計上既沒有彈射椅，也沒有安裝黑盒子，絕不能讓年輕學官在充滿未知風險的環境下起飛，在事故原因還沒有查明、且全面完成最嚴格的特檢之前，T-34C同型機必須立刻全面停飛。林岱樺指出，空軍墜機的頻率平均不到兩年就發生一起，這次殉職的郭中校與盧中校，飛行訓練時數都高達2,000小時，每位都是國家投入大約新台幣3億元，好不容易才培育出來的高階專業人才。然而，這些國家極力栽培的棟梁，卻被迫必須駕駛結構破舊不堪的訓練機，承擔極高的風險。林岱樺直言，T-34C服役已經超過40年，原始設計上「既沒有彈射椅」，也「沒有安裝黑盒子（飛航紀錄器）」。正因為沒有黑盒子，這次的事故都很可能因為缺乏客觀證據，導致真相永遠無法釐清。這對殉職家屬和國軍基層來說，都是難以承受的二次傷害，更遑論是讓飛官在缺乏基本保命裝備的環境下冒險升空。林岱樺強調，絕不能讓年輕學官在充滿未知風險的環境下起飛。因此，她對國防部正式提出兩大強烈訴求，第一、 T-34C 同型機即刻「無限期停飛」：在事故原因還沒有查明、且全面完成最嚴格的特檢之前，T-34C 同型機必須立刻全面停飛。第二、 下會期9月以前，給出新初教機建案時程：國防部首長必須在今年9月下會期開議前，拿出新一代初級教練機明確的汰換時間表與進度，絕對不要再找藉口推拖。