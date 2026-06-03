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美國與伊朗持續互相攻擊

美國與伊朗衝突持續升溫，雙方再度爆發新一輪駁火，科威特當局表示，由於遭到無人機和飛彈襲擊，科威特國際機場（Kuwait International Airport）已暫停所有航班起降，班機將改降其他機場，直到另行通知。綜合外媒報導，無人機與飛彈的攻擊造成科威特國際機場1號航廈嚴重受損，並導致數人受傷，傷者均已接受治療，科威特軍方強調已做好充分準備應對任何事態發展，採取一切必要措施維護國家安全與穩定。科威特國防部發言人薩烏德·阿卜杜勒阿齊茲·奥泰比准將譴責此次襲擊是「伊朗的犯罪侵略行為，對建築物造成了重大物質損失和人員傷亡」，不過，目前還不清楚機場遇襲究竟造成多少人員受傷以及傷勢嚴重程度如何。伊朗伊斯蘭革命衛隊之前曾表示，襲擊行動是為了報復美軍發起的「侵略性攻擊」，並稱早已發出嚴正警告，「任何侵略行為都將遭到更為嚴厲的回應」，誓言若美軍繼續破壞荷姆茲海峽的安全，將會付出沉重代價。美軍中央司令部（CENTCOM）之前則表示，對伊朗的襲擊都是「自衛性攻擊」，並稱伊朗對周邊鄰國的攻擊均未命中預定目標。