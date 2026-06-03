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台北全新水樂園免費開放！互動噴泉超消暑

▲內湖運動公園還有可臥躺在符合人體工學的傾斜木質平台上仰望天空。（圖／台北市政府工務局衛生下水道工程處）

極限運動場大變身！結合沙坑、平衡木挑戰極限

▲「內湖運動公園」在去年 10 月歷經重大改建後重磅回歸，打造出「碗池區」、「拋台區」、「抱石區」及「新手區」四大主題區域。（圖／台北市政府工務局衛生下水道工程處）

內湖運動公園開放資訊

▲內湖休閒運動公園極限運動場設有夜間照明，並開放至晚上10點。（圖／台北市政府工務局衛生下水道工程處）

內湖運動公園戲水區開放資訊

炎炎夏日想玩水的台北人有好去處了！台北市「內湖運動公園」全新升級的戲水區，之前都能讓民眾免費前往戲水。現場不但有全新噴水設施讓大小朋友清涼一下，此外，還有極限運動場擁有平衡木、沙坑等設施，讓小朋友盡情活動筋骨。台北市衛工處表示，為迎接即將到來的暑假，內湖運動公園戲水區在今年完成全面升級，特別導入「間歇式」與「互動式」的噴泉設計，並從5月28日起至9月30日將正式對外開放。改建後不僅大幅增加玩水的趣味性與驚喜感，也大幅提升了遊玩安全性。配合近期炎夏季節來襲，絕對是家長們規劃暑期親子「放電行程」的首選。除玩水外，民眾還可臥躺在符合人體工學的傾斜木質平台上仰望天空。當巨型飛機低空掠過時，引擎的轟隆巨響與氣流帶動的細微震盪，伴隨視覺上的巨大衝擊，提供了不必出國也能擁有的航空臨場感，同時還能遠眺台北 101。「內湖運動公園」在去年 10 月歷經重大改建後重磅回歸，園區內打造出「碗池區」、「拋台區」、「抱石區」及「新手區」四大主題區域，提供滑板、極限直排輪及 BMX 單車愛好者專業的練習場域。一旁也有讓小朋友能輕鬆遊玩的沙坑、平衡木、抱石區等，加上視覺感十足的原木風格攀爬架，讓孩子能在如童話般的森林遊具中安全遊戲。事實上，內湖運動公園位於日處理約 20 萬噸生活污水的「內湖污水處理廠」上方。過去曾被認為是嫌惡設施的它，歷經改造之後，如今已蛻變成兼具環保與休閒的城市綠地，成為親子假日出遊的最佳去處。地址： 台北市內湖區舊宗路二段 2 號。搭乘公車： 建議搭乘 552、小 2、藍 26、東環幹線等路線公車，在「內湖運動公園站」下車；或搭乘 63、204、民生幹線公車，在「新湖／行忠路口」下車，再步行 3 分鐘即可抵達。自行開車： 汽車可經堤頂大道一段，公園西側設有收費停車場。自行騎機車： 機車請行經舊宗路二段（機車停車格有限，建議多搭乘大眾運輸前往）。開放期間： 115 年 5 月 28 日起至 9 月 30 日正式對外開放。休池時間： 每週四為清池作業日，不對外開放。