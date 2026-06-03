炎炎夏日想玩水的台北人有好去處了！台北市「內湖運動公園」全新升級的戲水區，目前已經正式對外開放，一直到 9 月底之前都能讓民眾免費前往戲水。現場不但有全新噴水設施讓大小朋友清涼一下，此外，還有極限運動場擁有平衡木、沙坑等設施，讓小朋友盡情活動筋骨。
台北全新水樂園免費開放！互動噴泉超消暑
台北市衛工處表示，為迎接即將到來的暑假，內湖運動公園戲水區在今年完成全面升級，特別導入「間歇式」與「互動式」的噴泉設計，並從5月28日起至9月30日將正式對外開放。改建後不僅大幅增加玩水的趣味性與驚喜感，也大幅提升了遊玩安全性。配合近期炎夏季節來襲，絕對是家長們規劃暑期親子「放電行程」的首選。
除玩水外，民眾還可臥躺在符合人體工學的傾斜木質平台上仰望天空。當巨型飛機低空掠過時，引擎的轟隆巨響與氣流帶動的細微震盪，伴隨視覺上的巨大衝擊，提供了不必出國也能擁有的航空臨場感，同時還能遠眺台北 101。
極限運動場大變身！結合沙坑、平衡木挑戰極限
「內湖運動公園」在去年 10 月歷經重大改建後重磅回歸，園區內打造出「碗池區」、「拋台區」、「抱石區」及「新手區」四大主題區域，提供滑板、極限直排輪及 BMX 單車愛好者專業的練習場域。一旁也有讓小朋友能輕鬆遊玩的沙坑、平衡木、抱石區等，加上視覺感十足的原木風格攀爬架，讓孩子能在如童話般的森林遊具中安全遊戲。
事實上，內湖運動公園位於日處理約 20 萬噸生活污水的「內湖污水處理廠」上方。過去曾被認為是嫌惡設施的它，歷經改造之後，如今已蛻變成兼具環保與休閒的城市綠地，成為親子假日出遊的最佳去處。
內湖運動公園開放資訊
地址： 台北市內湖區舊宗路二段 2 號。
搭乘公車： 建議搭乘 552、小 2、藍 26、東環幹線等路線公車，在「內湖運動公園站」下車；或搭乘 63、204、民生幹線公車，在「新湖／行忠路口」下車，再步行 3 分鐘即可抵達。
自行開車： 汽車可經堤頂大道一段，公園西側設有收費停車場。
自行騎機車： 機車請行經舊宗路二段（機車停車格有限，建議多搭乘大眾運輸前往）。
內湖運動公園戲水區開放資訊
開放期間： 115 年 5 月 28 日起至 9 月 30 日正式對外開放。
休池時間： 每週四為清池作業日，不對外開放。
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台北市衛工處表示，為迎接即將到來的暑假，內湖運動公園戲水區在今年完成全面升級，特別導入「間歇式」與「互動式」的噴泉設計，並從5月28日起至9月30日將正式對外開放。改建後不僅大幅增加玩水的趣味性與驚喜感，也大幅提升了遊玩安全性。配合近期炎夏季節來襲，絕對是家長們規劃暑期親子「放電行程」的首選。
除玩水外，民眾還可臥躺在符合人體工學的傾斜木質平台上仰望天空。當巨型飛機低空掠過時，引擎的轟隆巨響與氣流帶動的細微震盪，伴隨視覺上的巨大衝擊，提供了不必出國也能擁有的航空臨場感，同時還能遠眺台北 101。
「內湖運動公園」在去年 10 月歷經重大改建後重磅回歸，園區內打造出「碗池區」、「拋台區」、「抱石區」及「新手區」四大主題區域，提供滑板、極限直排輪及 BMX 單車愛好者專業的練習場域。一旁也有讓小朋友能輕鬆遊玩的沙坑、平衡木、抱石區等，加上視覺感十足的原木風格攀爬架，讓孩子能在如童話般的森林遊具中安全遊戲。
內湖運動公園開放資訊
地址： 台北市內湖區舊宗路二段 2 號。
搭乘公車： 建議搭乘 552、小 2、藍 26、東環幹線等路線公車，在「內湖運動公園站」下車；或搭乘 63、204、民生幹線公車，在「新湖／行忠路口」下車，再步行 3 分鐘即可抵達。
自行開車： 汽車可經堤頂大道一段，公園西側設有收費停車場。
自行騎機車： 機車請行經舊宗路二段（機車停車格有限，建議多搭乘大眾運輸前往）。
開放期間： 115 年 5 月 28 日起至 9 月 30 日正式對外開放。
休池時間： 每週四為清池作業日，不對外開放。