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中華汽車組團 整合自駕物流載具系統

技術司日前召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」，審議通過穩懋半導體股份有限公司、中華汽車，及利凌等3項前瞻技術研發計畫。穩懋半導體投入6G世代射頻功率放大器開發，未來可應用於低軌衛星、高速通訊與新世代無線傳輸設備。隨著低軌衛星與高速資料傳輸需求快速成長，穩懋半導體投入「邁向6G世代射頻功率放大器之關鍵製程技術開發計畫」，聚焦高頻元件磊晶製程與效能優化，整合砷化鎵（GaAs）、氮化鎵（GaN）及磷化銦（InP）等材料技術優勢，並導入AI技術加速製程研發與可靠度驗證流程，建立具量產能力之6G射頻功率放大器關鍵製程。該技術未來可應用於低軌衛星、高速通訊與新世代無線傳輸設備，有助提升我國半導體與通訊產業自主技術能量，強化全球高頻通訊市場競爭優勢。穩懋半導體計畫總經費3.1億元，經濟部補助1.1億元。中華汽車攜手勤崴國際科技推動「自駕物流載具系統安全與關鍵技術整合之驗證運行計畫」，打造具備線控底盤（Drive-by-Wire）與L4自駕系統國產量產型物流載具。計畫整合車用電子電器架構、自駕運算控制、車用資安與物流場域應用技術，並導入實際物流路線進行驗證，建立可複製、模組化之商用自駕物流解決方案。未來除可應用於園區物流場域，亦有助帶動國內智慧車輛、自駕系統與車用電子供應鏈發展；中華汽車等計畫總經費3.5億元，經濟部補助1.3億元。著眼智慧海事與無人船舶應用需求，利凌企業、菱光科技及船舶暨海洋產業研發中心規劃「邊緣AI多波段影像感知融合技術開發計畫」，開發國產高階海事AI PTZ攝影機。計畫整合可見光、雙熱影像、多波段影像融合、邊緣AI推論、動態目標追蹤及船舶運動補償等技術，提升設備於夜間、濃霧及高晃動海象環境下之全天候感知能力。相關成果可應用於港區監控、海巡巡防、智慧船舶及無人船等領域，降低高階海事感知設備對進口產品依賴。