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▲身為五屆世界盃冠軍得主，帶著神聖洗禮祝福降臨美國的巴西隊依舊是本屆賽事的奪冠大熱門，全隊誓言為國家帶回史無前例的第六座大力神盃（圖／美聯社／達志影像）

巴西國家隊正式出征2026年FIFA世界盃！尋求隊史第6座大力神盃的森巴軍團，日前搭乘專機從里約熱內盧啟程前往美國，機場更以象徵最高榮譽的「水門禮」送行，為這支奪冠熱門獻上祝福。巴西上一次捧起世界盃冠軍已是2002年日韓世界盃，如今在名帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）領軍下，森巴軍團將再次向終結24年冠軍荒的目標發起挑戰。這項在國際航空界極具代表意義的「水門禮」致敬儀式，在足球狂熱的巴西當地被賦予了更深層的文化意涵，他們將此傳統稱之為「洗禮」。當巴西隊的包機緩緩穿過由消防車噴射出的巨大水幕時，這不僅是一場視覺饗宴，更象徵著祈求神聖的庇護、旅途的平安，以及在賽場上的無上好運。當巴西隊專機順利降落於美國領土時，當地機場同樣以高規格的水門禮迎接這支南美勁旅。從里約熱內盧到美國本土，這兩場首尾呼應的「洗禮」為整趟航程畫下了充滿力量的句點，同時也向世界傳遞了強烈的信號，森巴軍團已經帶著滿滿的祝福，準備在即將到來的世界盃賽場上大展身手。身為五屆世界盃冠軍得主，巴西隊上一次捧起大力神盃已經要追溯到遙遠的2002年日韓世界盃。長達24年的冠軍荒，對於這個視足球為生命的國度而言，無疑是漫長且難熬的。然而，本屆賽事他們依舊被外界視為奪冠的熱門球隊，這不僅是因為陣中依舊星光熠熠，更因為他們迎來了真正的戰術大師，將由義大利籍主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）掌舵。作為足壇史上最偉大的教練之一，安切洛蒂在歐洲俱樂部層級早已贏盡了一切榮譽，囊括了無數座頂級聯賽與歐冠獎盃。如今，這位戰術大師接掌森巴軍團兵符，將面臨他執教生涯中最大的終極挑戰，全世界都在看他如何把俱樂部的輝煌成功複製到國際賽場上。安切洛蒂能否完美融合巴西球員的華麗天賦與嚴謹的戰術紀律，帶領這支接受過雙重「洗禮」的豪華艦隊，在美加墨重返世界之巔。