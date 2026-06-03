Google快速分享（Quick Share）功能可和iPhone互傳，被稱為「安卓版AirDrop」，除了先前公告可支援自家Pixel系列、三星高階機型，近日再大量新增，包含三星Galaxy舊旗艦、小米、OPPO、vivo陸續加入。Google提醒，雙方裝置需在藍牙傳輸距離內，且Wi-Fi必須開啟，若Android手機無法直接找到對方，也可改用Quick Share產生QR Code，讓對方掃描後下載檔案。
安卓版AirDrop超方便！不用透過LINE轉傳
「Quick Share快速分享」功能，與蘋果的AirDrop可以跨平台直連互傳，照片、影片還是其他檔案格式都能直接傳送。 《NOWNEWS今日新聞》記者實際測試，台灣用戶目前已可使用這項功能，實測將Galaxy S26 Ultra更新至最新版本作業系統後，選取想要傳送的檔案，點選「快速分享」，即可在「與附近裝置分享」欄位中，看見已開啟AirDrop的iPhone、iPad或Mac裝置；接著點選目標裝置，等待對方接收後即可完成傳輸，操作方式相當直覺，Android與Apple裝置之間互傳檔案變得更方便。
Android→iPhone怎麼傳？實測流程一次看
1、iPhone用戶打開控制中心，將AirDrop設定為「所有人，10分鐘」。
2、Android手機開啟要傳送的照片、影片或檔案。
3、點選「分享」。
4、選擇「Quick Share快速分享」。
5、點選附近出現的iPhone。
6、iPhone端按下接受後開始傳輸。
Quick Share相容機型總整理
🟡三星
🟡Google
🟡小米
🟡OPPO
🟡vivo
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「Quick Share快速分享」功能，與蘋果的AirDrop可以跨平台直連互傳，照片、影片還是其他檔案格式都能直接傳送。 《NOWNEWS今日新聞》記者實際測試，台灣用戶目前已可使用這項功能，實測將Galaxy S26 Ultra更新至最新版本作業系統後，選取想要傳送的檔案，點選「快速分享」，即可在「與附近裝置分享」欄位中，看見已開啟AirDrop的iPhone、iPad或Mac裝置；接著點選目標裝置，等待對方接收後即可完成傳輸，操作方式相當直覺，Android與Apple裝置之間互傳檔案變得更方便。
1、iPhone用戶打開控制中心，將AirDrop設定為「所有人，10分鐘」。
2、Android手機開啟要傳送的照片、影片或檔案。
3、點選「分享」。
4、選擇「Quick Share快速分享」。
5、點選附近出現的iPhone。
6、iPhone端按下接受後開始傳輸。
Quick Share相容機型總整理
🟡三星
- Galaxy S26、S26+、S26 Ultra
- Galaxy S25、S25+、S25 Ultra、S25 Edge
- Galaxy S24、S24+、S24 Ultra
- Galaxy Z Flip7
- Galaxy Z Fold7
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold6
- Galaxy Z Fold6（特別版）
- Galaxy Z 三折疊
- Pixel 10、10 Pro、10 Pro XL、10 Pro Fold、10a
- Pixel 9、9 Pro、9 Pro XL、9 Pro Fold、9a
- Pixel 8a
🟡小米
- 小米 17T Pro
🟡OPPO
- OPPO Find X9、X9 Pro、X9 Ultra、X9s
- OPPO Find N6
🟡vivo
- vivo X300、X300 Pro、X300 Ultra