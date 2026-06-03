Google快速分享（Quick Share）功能可和iPhone互傳，被稱為「安卓版AirDrop」，除了先前公告可支援自家Pixel系列、三星高階機型，近日再大量新增，包含三星Galaxy舊旗艦、小米、OPPO、vivo陸續加入。Google提醒，雙方裝置需在藍牙傳輸距離內，且Wi-Fi必須開啟，若Android手機無法直接找到對方，也可改用Quick Share產生QR Code，讓對方掃描後下載檔案。

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安卓版AirDrop超方便！不用透過LINE轉傳

「Quick Share快速分享」功能，與蘋果的AirDrop可以跨平台直連互傳，照片、影片還是其他檔案格式都能直接傳送。 《NOWNEWS今日新聞》記者實際測試，台灣用戶目前已可使用這項功能，實測將Galaxy S26 Ultra更新至最新版本作業系統後，選取想要傳送的檔案，點選「快速分享」，即可在「與附近裝置分享」欄位中，看見已開啟AirDrop的iPhone、iPad或Mac裝置；接著點選目標裝置，等待對方接收後即可完成傳輸，操作方式相當直覺，Android與Apple裝置之間互傳檔案變得更方便。

▲三星S26可和iPhone AirDrop互傳，使用流程相當直覺方便。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星S26可和iPhone AirDrop互傳，使用流程相當直覺方便。（圖／記者周淑萍攝）
Android→iPhone怎麼傳？實測流程一次看

1、iPhone用戶打開控制中心，將AirDrop設定為「所有人，10分鐘」。 

2、Android手機開啟要傳送的照片、影片或檔案。 

3、點選「分享」。 

4、選擇「Quick Share快速分享」。 

5、點選附近出現的iPhone。 

6、iPhone端按下接受後開始傳輸。

Quick Share相容機型總整理

🟡三星

  • Galaxy S26、S26+、S26 Ultra
  • Galaxy S25、S25+、S25 Ultra、S25 Edge
  • Galaxy S24、S24+、S24 Ultra
  • Galaxy Z Flip7
  • Galaxy Z Fold7
  • Galaxy Z Flip6
  • Galaxy Z Fold6
  • Galaxy Z Fold6（特別版）
  • Galaxy Z 三折疊

🟡Google

  • Pixel 10、10 Pro、10 Pro XL、10 Pro Fold、10a
  • Pixel 9、9 Pro、9 Pro XL、9 Pro Fold、9a
  • Pixel 8a

🟡小米

  • 小米 17T Pro

🟡OPPO

  • OPPO Find X9、X9 Pro、X9 Ultra、X9s
  • OPPO Find N6

🟡vivo

  • vivo X300、X300 Pro、X300 Ultra
▲更新後即可雙平台快速分享資料。（圖／手機截圖）
▲更新後即可雙平台快速分享資料。（圖／手機截圖）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...