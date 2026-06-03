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▲首次擔任大型音樂節策展人，范曉萱（如圖）開心表示：「能參與JAM JAM ASIA深感榮幸，也很享受與其他策展人交流的過程。」（圖／記者吳翊緁攝影）

范曉萱今年4月在台北Legacy TERA舉行演唱會時，好友小S、阿雅到場當嘉賓，並特別替已故好友大S保留一個空位，整場演出讓台下觀眾又哭又笑。今（3）日范曉萱出席「2026 潮臺北 TRENDY TAIPEI」記者會，擔任策展人及表演嘉賓的她，被問到是否邀請閨密共演？范曉萱直言：「倒沒有。」坦言身邊像是小S等好友都很興奮、很想來。此外，因為JAM JAM ASIA音樂節並非個人演唱會，范曉萱透露這次不會幫大S留位子。范曉萱將攜手深受歌迷喜愛的「范曉萱 & 100%」登上JAM JAM ASIA（JJA）音樂節演出，先前演唱會上，小S、阿雅到場當嘉賓，並一起合唱〈管他什麼音樂〉。這次音樂節是否會邀閨密上台？范曉萱直言：「倒沒有。」坦言小S很想來，身邊朋友知道也都很興奮，因為卡司非常精彩。上次演唱會，范曉萱特別為大S留一個空位，被問到這次是否也會保留位子給對方？范曉萱坦言不會，因為上次是個人演唱會，JJA是屬於所有歌迷及音樂人的音樂節盛會，希望能以主人的身分歡迎來自台灣、日本、韓國及東南亞等地的優秀音樂人與粉絲。首次擔任大型音樂節策展人，范曉萱開心表示：「能參與JAM JAM ASIA深感榮幸，也很享受與其他策展人交流的過程。」她笑說大家雖然來自不同背景，卻意外地擁有相近的音樂品味與價值觀，溝通起來十分順暢。范曉萱認為策展最大的樂趣就在於彼此交換喜愛的音樂，並碰撞出新的火花。總策畫黃韻玲透露，范曉萱近年工作滿檔、演出邀約不斷，行程相當難喬，因此特別感謝她排除萬難加入策展團隊。黃韻玲說：「范曉萱多年來的音樂創作深深影響無數樂迷，也希望透過她與其他策展人的獨特視角及音樂品味，為JAM JAM ASIA帶來更多元的音樂樣貌。」值得一提的是，范曉萱久違與媒體見面，先前曾被指出因妝容等關係，長得越來越像大S，不過記者實際觀察，她今看起來神韻與大S仍有些不同，但兩人都有著空靈氣質。