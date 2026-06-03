我是廣告 請繼續往下閱讀

I.O.I出身的SOMI（全昭彌）近日在IG曬出和Wanna One成員李大輝的合照，還罕見告白：「我愛你。」兩人臉貼臉對著鏡頭燦笑，事實上，兩人是認識多年的好友，雖然貼超近但也絲毫沒有男女之情的感覺，超自然互動立刻引發粉絲關注。原來李大輝日前特地前往首爾場觀看I.O.I十週年演唱會，演出結束後還到後台探班SOMI。李大輝在個人IG限時動態中回應：「我的朋友SOMI啊，看到你在舞台上看起來那麼幸福，我也很開心，今天真的很帥氣。」隨後SOMI也轉發貼文，寫下：「大輝啊，好像是第一次這樣說，我愛你。」暖心留言讓粉絲直呼兩人的友情實在太珍貴。事實上，SOMI和李大輝早在出道前就是好友，不僅是首爾清潭中學同學，還曾一起在JYP娛樂當練習生。李大輝過去曾透露，自己練習生時期一度缺乏自信，甚至覺得自己是被淘汰的人，是SOMI主動向他伸出援手、替他加油打氣，才讓他堅持下來。後來兩人分別透過《PRODUCE 101》系列節目，以I.O.I和Wanna One成員身分出道，即使各自發展多年，私下仍維持深厚交情。今年4月兩人還一起出演《Radio Star》，互相爆料過往趣事，展現多年好友才有的超強默契。I.O.I十週年的合體演唱會李大輝特地到場支持，也再次證明兩人的友情始終沒變。