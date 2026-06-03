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低壓系統逼近 周五起全台天氣轉不穩

▲低壓系統逐漸逼近，周五起全台有雨，各地要嚴防較大雨勢，下周更是有豪雨肆虐。（圖／中央氣象署）

防豪雨、淹水先準備 氣象署提醒快檢查排水

中央氣象署表示，明（4）日起南方水氣逐漸增加，周五（6月5日）台灣附近環境轉趨不穩定，不排除有低壓系統發展並通過，但其強度與路徑仍具高度不確定性。周末（6月6日至6月7日）短暫空檔後，下周（6月8日至6月14日）受西南季風與鋒面接力影響，降雨機率將明顯提高，並有發生劇烈天氣的風險，提醒民眾趁天氣尚穩定時，及早疏通溝渠、檢查排水設備，做好防汛準備。氣象署提醒，高溫炎熱的天氣漸漸要出現改變，明天南方帶來的水氣漸漸增加，周五前後台灣附近呈現環境比較不穩定的區域，其中可能還有「低壓系統」發展並通過，不過這個低壓系統的強度、路徑都還有很大的不確定性，氣象署正密切關注中。氣象署指出，周末兩天低壓系統離開後，各地天氣會稍微有空檔，但是到了下周，台灣附近的環境會更不穩定，由於西南季風帶來的暖濕空氣更多，同時還有鋒面系統來到台灣附近，將迎來降雨機率高、要特別注意劇烈天氣的時段。由於大氣環境瞬息萬變，目前看起來整體的趨勢是越來越容易下雨，但是確切下在哪裡、下多大、要下多久，都還需要一段時間的觀察和評估。龐大雨勢可能造成淹水，提醒民眾可先檢查住家周邊排水系統是否暢通，包括陽台、屋頂、地下停車場出入口等處，並留意住家附近道路排水孔蓋有無堵塞或淤積情形。易淹水區域也可提前備妥沙包、攔水閘板、抽水機等防災設備，以因應突發狀況。