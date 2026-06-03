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2026年法國網球公開賽賽況進入白熱化階段，男單賽場冷門頻傳，隨著多位種子球星相繼出局，現任大會第二種子、德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）展現強大宰制力，以直落三擊敗年僅19歲的西班牙潛力新星喬達（Rafael Jodar），強勢挺進四強。面對被視為網壇未來之星的喬達，29歲的茲維列夫展現了豐富的比賽經驗與穩定心態，最終以 7：6 (7：3)、6：1、6：3 完勝對手，順利拿下準決賽門票。賽後，這位渴望生涯首座大滿貫冠軍的德國名將表示：「我的目標很明確，就是要贏下接下來的每一場比賽，這是我唯一的志向。」隨著現任球王與多位種子好手紛紛中箭落馬，茲維列夫目前是籤表中排名最高的選手，被外界視為奪冠大熱門。面對媒體詢問關於準決賽潛在對手的看法，茲維列夫展現了高度自信，直言：「老實說，我根本不在乎下輪對手是誰。」他強調，比賽勝負的關鍵 99% 取決於他能否維持自身的高水平表現，而非過度執著於對手的優劣。茲維列夫四強賽的對手，將是捷克新銳好手雅庫布·門希克（Jakub Mensik）。門希克在八強賽中，歷經馬拉松式的激戰，最終以6：4、6：3、7：6 (7：3) 力退同為新生代好手的巴西選手若昂·馮塞卡（Joao Fonseca）。現年20歲的門希克，是自2017年溫網的托馬斯·伯蒂奇（Tomas Berdych）以來，首位闖入大滿貫男單四強的捷克球員。他在與馮塞卡的對決中展現了極佳的發球壓制力，並在關鍵的第三盤苦戰80分鐘，最終在搶七局中頂住壓力勝出。本屆法網賽場上演了戲劇性的生存遊戲，包括衛冕冠軍卡洛斯·阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷退賽、尤尼克·辛納（Jannik Sinner）身體不適提前出局，以及馮塞卡爆冷擊敗諾瓦克·喬科維奇（Novak Djokovic），導致本次抽籤結果完全出乎眾人意料。儘管今年對於茲維列夫而言，是多次在關鍵時刻與冠軍擦身而過的「挫折賽季」，但隨著多位勁敵出局，這似乎成了他奪得首座金盃的黃金時機。接下來他將在準決賽面對來勢洶洶的黑馬門希克，究竟是茲維列夫能終結大滿貫荒，還是門希克能繼續上演驚奇，將是全球網球迷關注的焦點。