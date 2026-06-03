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民眾黨選決會：2026年不徵召彰化縣長候選人

不徵召彰化縣長候選人 蔡壁如：遺憾

蔡壁如：不會退黨、不會離開彰化

我不會退黨。但同樣地，我也不會離開基層，更不會離開彰化。

民眾黨中央委員蔡壁如表態參選彰化縣長，並已在彰化市掛出選舉看板。不過，民眾黨選舉決策委員會今（3）日決議2026年不徵召彰化縣長候選人。對此，蔡壁如回應表示，她感到遺憾，但尊重選舉決策委員會的想法，並強調她不會退黨，會繼續與彰化鄉親同行。民眾黨選決會表示，在聽取中央委員蔡壁如表達參選彰化縣長意願後，彰化縣黨部主委温宗諭也代表地方黨部具體建議「懇請中央黨部及選舉決策委員會尊重地方實務，正式決議2026年彰化縣長選舉不予提名。」選決會指出，考量地方黨部，以地方組織發展及客觀數據評估，現階段若貿然投入耗費龐大資源的縣長選戰，難以有效承接基層能量、更可能壓縮地方議員、代表、和基層組織的發展空間。因此全力協助已提名的議員及代表參選同志們、擴大地方服務網絡，更符合彰化整體發展需求。對此，蔡壁如發表聲明表示，針對民眾黨選舉決策委員會今（3）日決定2026年不徵召彰化縣長候選人，她表達尊重，但也深感遺憾。因為她始終相信，彰化這一戰不是沒有機會，而是不應該輕易缺席。蔡壁如表示，過去這段時間，她走訪彰化各鄉鎮市，走進工廠、踏入田間，深入社區、市場與地方團體，傾聽農友、勞工、青年朋友、中小企業以及各界鄉親的聲音。她所感受到的，不是冷漠，而是期待。期待改變、期待團結、期待藍白合作，也期待民眾黨能夠勇敢承擔責任，投入彰化縣長選舉，為彰化開創新的可能。蔡壁如指出，根據多份公開民調顯示，超過五成藍營支持者以及超過八成民眾黨支持者，都支持透過民調方式進行整合，找出最有機會勝選的人選。這些數據背後所代表的，不只是民調結果，更是基層民意真實存在的期待。因此，「我必須坦率地說，我尊重選舉決策委員會的想法，但這個想法與我這幾個月實際走訪彰化所感受到的基層民意，確實存在明顯差距。」蔡壁如提到，「我最遺憾的不是我個人。我最遺憾的，是許多期待民眾黨投入彰化縣長選戰的支持者、許多期待藍白合作找出最強人選的鄉親朋友，以及許多期待彰化能有不同選擇的民意，最終未能被充分回應。」針對選舉決策委員會提及她對台中海線的承諾，蔡壁如指出，「我也要鄭重說明。我對台中海線的承諾從來沒有改變。目前，我仍然還有在海線服務、走行程，與海線鄉親保持聯繫。但身為彰化芬園媳婦，當越來越多彰化鄉親希望我能夠回到彰化承擔責任時，我也有責任傾聽這份期待。無論是海線或彰化，都是民意的延伸，我關心的從來不是個人的政治位置，而是如何回應人民的需要。民主政治本來就有不同的判斷與選擇。」蔡壁如強調，她尊重選舉決策委員會的想法，也尊重黨內最終的安排。「我加入民眾黨，不是為了個人的位置，而是因為認同柯文哲主席創黨時所堅持的理念與價值。因此，」民眾黨選擇不投入彰化縣長選戰，那是黨的選擇。但繼續傾聽彰化人民的聲音，是她的選擇。因為彰化鄉親真正關心的，不是政黨內部的紛紛擾擾，而是有沒有人願意走進地方、理解地方，並為地方承擔責任。蔡壁如表示，未來，她會繼續勤走地方、傾聽民意、服務鄉親，持續與基層及支持者站在一起。守住彰化，不只是守住一場選舉，而是守住彰化的希望。接住未來，不只是提出願景，而是接住每一個家庭的期待。穩住生活，不只是政治口號，而是讓人民能夠安心工作、安心生活的責任。「我相信，真正的政治不只存在於選舉，更存在於陪伴人民的每一天。因此，我的腳步不會停下。我會繼續與彰化鄉親同行。」