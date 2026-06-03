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仁寶加速搶進AI伺服器市場，總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）今（3）日表示，今年第一季伺服器營收占比約5%，隨新型雲端服務客戶訂單逐步出貨，下半年雲端服務供應商需求接續發酵，目標今年底將占比拉高至10%，相當於較首季翻倍成長。仁寶近年積極調整營運結構，不再只把自己定位為PC代工廠。第一季PC業務占營收約65%，非PC業務約35%，涵蓋伺服器、通訊與醫療等應用。公司看好AI基礎建設需求升溫，加上伺服器產品單價較高、規模成長速度快，預估非PC營收占比2027年上看50%。伯納多羅表示，目前仁寶AI伺服器以L10機櫃出貨為主，第一季伺服器營收中，L10貢獻超過8成；包括GMI Cloud、Verda、Exascale Labs等客戶專案已陸續交付，下半年出貨量可望明顯擴大。為支應後續訂單，仁寶正在美國、台灣與越南同步擴產。美國德州新廠進度超前，當地電力供應與再生能源條件較佳，有助因應AI伺服器生產所需的長期用電需求，預計近期準備就緒；桃園大溪新廠也已啟動投資，預計年底產能逐步到位；越南廠則以板卡製造為主。伯納多羅透露，仁寶工程團隊已從18個月前約600人擴增至1000人，並補強電子、機構、液冷等領域人才，強化整機櫃解決方案交付能力。除AI伺服器外，仁寶也將衛星通訊與智慧醫療列為新成長引擎。其中智慧醫療機器人已與台灣多家醫學中心及教學醫院合作，可用於病患服務、手術室器械準備、消毒與醫療教學等場景，後續將視需求擴大導入。