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AI不只幫企業省成本 更要替企業創造營收

▲橘子集團策略長暨Vyin AI負責人陳冠宇表示，「企業現在更在意的不是省多少錢，而是能不能多賺錢。（圖／記者葉政勳攝）

機器人進家門前 先從零售場域開始

實體通路只能看成交結果 消費者決策過程成盲區

▲Vyin RIS可藉由跟消費者互動了解其需求，紀錄消費者情緒及意圖等，更可以分析是否有相關產品需求。（圖／記者葉政勳攝）

你是否有過站在貨架前面，看著琳瑯滿目的商品跟價目表卻毫無頭緒，最後只好拿起手機搜尋的經驗？如何挑選相機型號？到底哪種保養品適合自己需求？哪牌衛生紙更划算？橘子集團策略長暨Vyin AI負責人陳冠宇說，「消費者會有選擇障礙的地方，正是我們可以發揮優勢之處」。當AI浪潮席捲全球，多數企業仍聚焦於如何透過AI降低成本、提升效率時，橘子集團選擇了一條不同的路。「企業現在更在意的不是省多少錢，而是能不能多賺錢。」陳冠宇接受專訪時直言，市場對於單純降本增效的AI工具需求已逐漸飽和，企業真正願意付費的，是能直接創造營收的解決方案。而這也成為橘子切入AI銷售機器人市場的起點。橘子集團推出AI科技品牌「Vyin AI」，今年首度進軍COMPUTEX，也是COMPUTEX首度設立AI機器人展區的一年。實際走訪展區可以發現，現場展示的重點不只是機器人本體，而是支撐機器人運作的整體技術生態系。Vyin AI展區現場宛如一座微型聯合國。來自日本、美國、歐洲、中東與東南亞的參觀者穿梭其間，各種語言交錯響起，不少人停下腳步，仔細觀察機器人如何與消費者互動，並向工作人員詢問技術架構、應用場景與商業模式。從零售品牌、通路商到機器人業者，都試圖在這波AI浪潮中尋找下一個成長機會，也讓展區從早到晚人潮不斷。過去工業機器人大多依靠預先編寫的程式執行固定任務，但隨著生成式 AI、AI Agent 技術進入機器人領域，產業開始追求更高層次的環境理解與自主決策能力。而Vyin AI選擇切入的，正是最接近消費者的零售場景。鎖定商機龐大的零售市場打造機器人大腦，結合硬體設備後，可以提供消費者購物建議，更可以提供介紹、商品引導。陳冠宇表示，以前機器人應用場景有超過九成在工廠，但近年生成式AI出現後，外界會期待機器人可以直接進入家中應用。但從工廠走向家庭，其實存在極大的技術與商業落差。陳冠宇觀察機器人實際走入家中前，市場機會落在「商用」，特別是零售通路，消費者先在外面願意與機器人互動後，才會演進到讓機器人走入家中。同時大環境普遍面臨缺工、教育訓練成本高昂的情況下，不少零售通路已導入AI機器人協助，以降低離職與訓練成本，機器人有機會成為新的銷售助手。相較於真人店員可能頻繁流動，機器人能持續累積銷售經驗、優化話術，甚至根據不同品牌需求調整互動策略，這也是橘子選擇零售產業作為AI發展起點的重要原因之一。陳冠宇指出，Vyin AI的「對話式銷售智慧中樞 Vyin RIS」，跟一般AI機器人以節省成本為導向不同，它具備語音互動能力的大腦，透過訓練增進機器人大腦的銷售技巧，不僅幫助企業增加營收，更可以把實體互動的對話轉變成可檢視資料，透過線上線下整合（OMO）解決實體通路的數據斷層。「實體通路有很多線上電商沒有辦法替代的體驗」，陳冠宇說，很多零售業者的「電商」都發展得比「實體通路」好，原因在於線上用戶的足跡都是「透明且可追溯」，因此業者可以不斷優化電商的平台設計、產品策略等。不過，實體通路卻只有埋頭苦幹，頂多更改產品排列、動線等，最終看成交結果，無法了解消費者中間決策過程，例如為何猶豫？為何決定不買？正在與哪個產品比較等。Vyin RIS可藉由跟消費者互動了解其需求，紀錄消費者情緒及意圖等，更加以分析是否有相關產品需求，例如來詢問蛋糕的消費者，最終會搭配買果凍，或是什麼時期某項產品的需求度最高。相關數據資料將可作為後續行銷策略，主動推薦給消費者，或是作為未來經營參考依據。陳冠宇強調，Vyin AI推動機器人大腦並非要取代電商，而是要協助實體通路，也可以擁有網路電商的優點；特別是實體零售商重資本，又具有不可取代性，在品牌業者需要優化營運下，更需要採用Vyin RIS。