《寶可夢》30週年慶典不只有大型慶典「PokéXciting!」，The Pokémon Company 今（3）日同步公開「Pokémon RUN 30」活動資訊，將於今年10月至11月陸續在台中、高雄及新北登場。玩家除了能體驗寶可夢世界的特色路跑外，還有機會遇見皮卡丘、歷代御三家寶可夢，甚至異色寶可夢，現場也將設置免費入場的「寶可夢嘉年華特區（Pokémon Festival Zone）」與限定周邊商品販售區。
「Pokémon RUN 30」將巡迴亞洲7個地區，其中台灣更是唯一規劃3場活動的地區，分別在台中、高雄及新北接力舉辦，參加者將從挑選自己的初始夥伴開始冒險，透過路跑過程完成寶可夢圖鑑、見證夥伴進化，沉浸在充滿寶可夢元素的互動體驗中，共同慶祝《寶可夢》30週年。
不只是路跑！挑戰道館、蒐集圖鑑還能見證夥伴進化
「Pokémon RUN 30」將打造寶可夢世界的沉浸式主題賽道。玩家在起點選擇自己的夥伴寶可夢後，將沿途挑戰寶可夢道館關卡，在「寶可夢中心」補給體力，並透過蒐集專屬貼紙完成寶可夢圖鑑。
當訓練家抵達終點時，還能見證夥伴寶可夢完成進化，讓整場活動不只是單純路跑，更像是一場屬於寶可夢訓練家的冒險旅程。
活動期間，包括妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、菊草葉、火球鼠、小鋸鱷、木守宮、火稚雞、水躍魚，以及最新世代的新葉喵、呆火鱷與潤水鴨等歷代御三家寶可夢，出現機率都將提高。部分寶可夢有機會以異色形態現身，讓訓練家有機會在活動期間捕捉到稀有寶可夢。
完成限時調查拿獎勵 XP、星星沙子大放送
活動期間將開放兩組限定限時調查，完成後可獲得大量XP、星星沙子、薰香、精靈球及特級對戰入場券等獎勵。
其中兩項調查合計可獲得：31,052 XP、4,052個星星沙子、薰香、精靈球、特級對戰入場券、皮卡丘遭遇機會、初始夥伴寶可夢遭遇機會。限時調查具有期限限制，玩家須在指定時間內完成任務並領取獎勵。
嘉年華特區免費入場 皮卡丘遊行、快閃店同步登場
即使沒有參加路跑，民眾仍可前往現場的「寶可夢嘉年華特區（Pokémon Festival Zone）」免費入場同樂。現場除了規劃互動體驗內容外，也將設置「Pokémon Center TAIPEI POP-UP STORE」快閃店，販售30週年限定紀念商品。
同時將舉辦皮卡丘遊行與見面會，並規劃 Nintendo Switch 2遊戲、寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）及手機遊戲等多項體驗區，讓玩家一次感受不同形式的寶可夢魅力。
限定跑者裝備包公開 皮卡丘玩偶、紀念T恤入列
官方同步公開「Pokémon RUN 30」限定跑者裝備包內容，包含30週年紀念T恤、束口抽繩包、精靈球主題運動臂帶、寶可夢圖鑑搜尋卡，以及妙蛙種子、小火龍、傑尼龜主題3D變幻卡等專屬紀念品。
部分票種還可獲得皮卡丘肩上小玩偶及寶可夢集換式卡牌遊戲擴充包，讓不少玩家直呼「光是紀念品就值得收藏」。更多活動資訊與報名辦法，將於後續透過官方網站陸續公開。
🟡 Pokémon RUN 30 台灣場次一覽
🟡 Pokémon RUN 30 亞洲場次一覽
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「Pokémon RUN 30」將打造寶可夢世界的沉浸式主題賽道。玩家在起點選擇自己的夥伴寶可夢後，將沿途挑戰寶可夢道館關卡，在「寶可夢中心」補給體力，並透過蒐集專屬貼紙完成寶可夢圖鑑。
當訓練家抵達終點時，還能見證夥伴寶可夢完成進化，讓整場活動不只是單純路跑，更像是一場屬於寶可夢訓練家的冒險旅程。
活動期間，包括妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、菊草葉、火球鼠、小鋸鱷、木守宮、火稚雞、水躍魚，以及最新世代的新葉喵、呆火鱷與潤水鴨等歷代御三家寶可夢，出現機率都將提高。部分寶可夢有機會以異色形態現身，讓訓練家有機會在活動期間捕捉到稀有寶可夢。
完成限時調查拿獎勵 XP、星星沙子大放送
活動期間將開放兩組限定限時調查，完成後可獲得大量XP、星星沙子、薰香、精靈球及特級對戰入場券等獎勵。
其中兩項調查合計可獲得：31,052 XP、4,052個星星沙子、薰香、精靈球、特級對戰入場券、皮卡丘遭遇機會、初始夥伴寶可夢遭遇機會。限時調查具有期限限制，玩家須在指定時間內完成任務並領取獎勵。
即使沒有參加路跑，民眾仍可前往現場的「寶可夢嘉年華特區（Pokémon Festival Zone）」免費入場同樂。現場除了規劃互動體驗內容外，也將設置「Pokémon Center TAIPEI POP-UP STORE」快閃店，販售30週年限定紀念商品。
同時將舉辦皮卡丘遊行與見面會，並規劃 Nintendo Switch 2遊戲、寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）及手機遊戲等多項體驗區，讓玩家一次感受不同形式的寶可夢魅力。
限定跑者裝備包公開 皮卡丘玩偶、紀念T恤入列
官方同步公開「Pokémon RUN 30」限定跑者裝備包內容，包含30週年紀念T恤、束口抽繩包、精靈球主題運動臂帶、寶可夢圖鑑搜尋卡，以及妙蛙種子、小火龍、傑尼龜主題3D變幻卡等專屬紀念品。
部分票種還可獲得皮卡丘肩上小玩偶及寶可夢集換式卡牌遊戲擴充包，讓不少玩家直呼「光是紀念品就值得收藏」。更多活動資訊與報名辦法，將於後續透過官方網站陸續公開。
🟡 Pokémon RUN 30 台灣場次一覽
|地點
|活動日期
|台中中央公園
|10月17日－10月18日
|高雄夢時代
|10月31日－11月1日
|新北大都會公園
|11月14日－11月15日
|地區
|日期
|菲律賓
|10月3日－10月4日
|台灣
|
台中 10月17日－10月18日
高雄 10月31日－11月1日
新北 11月14日－11月15日
|新加坡
|11月7日－11月8日
|馬來西亞
|敬請期待
|印尼
|
|泰國
|
|香港
|2027年1月23日－1月24日