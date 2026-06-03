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每年6月正式全台灣莘莘學子的畢業季，學校畢聯會會使盡全力邀請名人，為同校的畢業生獻上祝福，而昨（2）日登場的師大附中畢業典禮，居然出現超狂畢業祝福，那就是CORTIS成員JAMES以及IVE成員張員瑛，因為這些祝福可不是寄E-mail就能夠簡易獲得，可是需要砸下大筆金額購買簽售會才行，因此「鈔能力」祝福曝光後瞬間在全網掀起熱議。許多網友都會在畢業典禮時，分享名人獻給學校的祝福，而本次師大附中的畢業祝福卡司可以說是超瘋狂！包括新生代男團CORTIS成員JAMES以及IVE成員張員瑛，兩人皆在影片中親口說出：「師大附中畢業快樂」，超厲害跨國祝福瞬間成為網路焦點。而這些跨國祝福影片，可不是說想要偶像為自己開口就有辦法獲得，而是校內師生親自砸錢，購買許多專輯抽選，才能夠獲得的簽售會機會，他們在短短幾分鐘的互動時間中，特別心繫學校請偶像開口，因此完全是一份「用鈔能力換來的畢業禮物。」師大附中已經不是第一次請來韓國明星幫忙祝福畢業典禮，去年（2025年）時，他們就曾經邀請女團NMIXX成員Sullyoon錄製祝福影片，當時美女身影一出現在螢幕上，瞬間引爆全場尖叫聲，本年度卡司再度升級，也被封為「含金量最高的畢業典禮！」