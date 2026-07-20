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2026年世界盃決賽由阿根廷對決西班牙，雙方激戰至下半場補時才出現重大轉折。阿根廷中場恩佐（Enzo Fernández）在第93分鐘因危險鏟倒西班牙後衛庫巴西（Pau Cubarsí），領到本場第2張黃牌、兩黃變一紅遭驅逐出場。不過西班牙裁判分析平台《Archivo VAR》指出，恩佐其實早在第82分鐘就有可能因一次爭議舉動提前被罰下。比賽過程中，西班牙掌握較多控球優勢，阿根廷則憑藉嚴密防守與反擊苦撐，雙方一路維持0：0僵局。第82分鐘，恩佐一次倒地後認為遭到犯規，但主裁判溫契奇（Slavko Vinčić）沒有吹哨，他隨即上前激烈抗議，因此吃下本場第一張黃牌。然而《Archivo VAR》指出，恩佐在領牌後還曾對著裁判背影鼓掌，動作帶有明顯諷刺意味。由於當時主裁判並未看到這個舉動，其他裁判組成員也沒有提醒，因此比賽得以繼續進行。《Archivo VAR》分析認為，若裁判當下目擊或接獲助理裁判提醒，依照比賽規則，恩佐可能會因不當抗議再吞一張黃牌，當場兩黃變一紅提前離場，根本不會踢到補時階段。真正的紅牌則發生在第93分鐘。恩佐為阻止西班牙反擊，在中場飛鏟庫巴西，慢動作顯示，他鞋底朝前且沒有碰到皮球，直接踢中對方腳部，庫巴西被鏟飛後重摔在草地上。主裁判立即出示第2張黃牌，恩佐累積兩黃遭紅牌驅逐。VAR隨後介入檢視這次犯規，《Archivo VAR》表示，恩佐此次防守動作危險、力量過大且完全沒有碰到球，因此第二張黃牌判決毫無疑問，VAR最終也確認溫契奇的判罰正確無誤。恩佐離場時神情相當沮喪，只能低著頭走回休息室，阿根廷最後時刻只能以10人應戰。此役他出賽93分鐘，完成2次過人、1次成功過人、2次攔截、1次抄截及1次解圍，但最終仍因紅牌提前結束比賽。這張紅牌也讓阿根廷寫下世界盃決賽史上的尷尬紀錄。恩佐成為阿根廷隊史第3位在世界盃決賽遭紅牌驅逐的球員，前兩位分別是1990年決賽的佩德羅・蒙松（Pedro Monzón）與古斯塔沃・德索蒂（Gustavo Dezotti）。阿根廷累積3張決賽紅牌，高居世界盃決賽史上所有國家之最，而恩佐則成為史上第6位在世界盃決賽被紅牌罰下的球員。