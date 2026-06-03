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終結頂客族噩夢！法務部修法落實「遺囑自由」

▲曾直言遺產「一毛不給姓曹的」！已故藝人曹西平（圖）生前痛訴手足的心聲，如今隨著法務部預告修法砍兄弟姊妹特留分，這份遺願終於能落實遺囑自由。圖為資料照。（圖／公視提供）

砍特留分配套：弱勢手足適用「遺產酌給」防極端不公

▲砍手足特留分不怕弱勢挨餓！法務部在民法繼承編部分條文修正草案中配套修訂遺產酌給制度，由法院審酌實質需求，兼顧弱勢手足的生存權益。（圖／NOWNEWS 資料照）

誰出錢出力誰多分！新增「特別貢獻制度」拉高照顧誘因

蘇家宏律師實務提醒：沒做這件關鍵事，財產依舊送姑叔！

辛苦一輩子的血汗錢，死後竟然會被迫分給不熟、甚至早已交惡的手足？ 沒生小孩的單身族與頂客族注意了！法務部預告民法繼承編部分條文修正草案，將歷史性刪除兄弟姊妹特留分，終結「死後財產被迫分給旁系血親，留下老伴孤軍奮戰」的荒謬噩夢。本篇懶人包帶你秒懂攸關財產自主權的四大核心新制！許多辛苦打拚一輩子的頂客族（無子女夫婦）或單身族，在規劃身後財產時，常面臨極大的無奈與恐懼。在現行規範下，當配偶過世且無子女、父母已逝時，依法兄弟姊妹就會成為法定繼承人，且享有「特留分」的法律絕對保障。這意味著，即便當事人生前立下遺囑，表明想把財產全數留給相伴一生的配偶，死後年邁的老伴依然會被法律強制要求拿出一大筆老本，去跟大姑、小叔等旁系手足平分，完全違背了被繼承人生前的意志。為了翻修不符現代家庭結構的落後法規，法務部正式預告。法務部點出現今社會真實樣貌：現代家庭生活型態變遷，手足間各自成家後多半各立門戶，彼此早已沒有實質扶養的事實。在台灣邁入超高齡社會的當下，若強迫要求生存的年邁配偶必須把老本拿出來與旁系手足分配，顯然極度不合理。為了全面落實民眾的遺囑自由，新草案參酌了日、德、瑞士等國際立法例，以及韓國憲法法院在 2024 年做出保障手足特留分違憲失效的震撼判決，決定正式砍掉，將特留分權利人嚴格限制在配偶、直系血親卑親屬、父母及祖父母等核心家屬，讓辛苦積累的財產自主權重新回到當事人手中。不過，直接刪除手足的特留分保障，是否會讓某些極端個案陷入困境？法務部考量到，確實有部分身心障礙或經濟弱勢的兄弟姊妹，長期仰賴被繼承人生前的照顧與接濟，一旦失去金援可能會面臨生存危機。為了兼顧弱勢手足的生存權益，草案同步配套修正了民法第1149條的制度。未來如果手足在被繼承人生前「繼續受其扶養」，且因為對方死亡導致生活瞬間陷入困難，即便遺囑中完全沒有分給他財產、或是分得的數額明顯極度不相當，弱勢手足依然可以向其他繼承人或遺產管理人請求酌給遺產。法院將依其實質的扶養程度、生活實際需求與身分等綜合因素來酌定金額。為了維持法律關係的安定性，此機制設有 2 年請求權與最長 5 年消滅時效的限制。過往遺產分配最常引發家族撕裂的導火線，就是長年陪伴、獨自出錢出力顧長輩的人，最後卻跟長年不聞不問的親屬拿一樣多的財產。為了解決這個長久以來的痛點，本次修法首度在第1173條之1導入了。未來如果有繼承人對於被繼承人的事業提供了龐大勞務、投入私人財產，或是親自承擔了長期療養與照護的重責大任，甚至透過其他方法實質維持或增加了被繼承人的財產，這些無形的血汗付出都會獲得合理評價。草案明定，這些特別貢獻的價值在未來分割遺產時，將直接加入該繼承人的應繼分進行計算，大幅提升晚輩照顧高齡長者的實質意願。此外，為了避免遺產官司拖垮家族，草案第1165條規定將遺囑禁止分割遺產的期限，由現行的 10 年大幅縮短為 5 年；同時在第1173條之2明定「歸扣」與「特別貢獻」制度，必須在繼承開始 5 年內的遺產分割案件中提出，藉此活絡家族資產與整體經濟運用。針對這次民法繼承編的世紀大修法，知名遺產實務專家蘇家宏律師特別在社群拋出驚人提醒：蘇家宏律師強調，在法定繼承順位中，兄弟姊妹依舊是第三順位法定繼承人。如果你是無子女的頂客族或單身族，生前「沒有留下清楚且合法的遺囑」，一旦不幸身故，法律依然會按照法定順位，將你一輩子的老本全部分配給大姑、小叔等手足。到時候，相伴一生的配偶依然被迫要與你交惡的手足分產，這次修法的新福利你完全享受不到。此外，未來雖然有特別貢獻制度保障長年照顧者，但蘇律師也語重心長表示「證據才是保護自己的力量」，務必妥善存留醫療照顧紀錄、照護支出憑證與家族通訊軟體的對話。而面對，長輩未來若想守住祖產防變賣，更得提早善用「信託」規劃。及早動筆留下合法遺囑、做好財產配置，才是留給摯愛最清醒的自保之道。