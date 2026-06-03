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▲ONCE在德國巧遇子瑜（戴藍帽者），她獨自一人走在大街上，不少粉絲憂心偶像的安全問題。（圖／翻攝自Threads、X）

韓團TWICE台籍成員子瑜近來忙於「THIS IS FOR」歐洲巡迴演唱會，日前有ONCE（粉絲名）目擊子瑜獨自一人走在德國街頭，身邊沒有任何一位團員或經紀人、助理等工作人員陪同，讓粉絲相當訝異，也擔心小妮子的人生安全。一名ONCE在社群平台發文，透露在德國街上巧遇子瑜本人，稱自己是從TWICE官方IG在5月20日發布的貼文中，子瑜所穿的Miu Miu鞋子確認是女神本尊，曝光的照片，子瑜戴藍色棒球帽，穿短上衣搭配寬鬆長褲，腳踩休閒鞋，揹著側背包，招牌黑長髮隨風飄逸，一個人漫步在馬路上。認出子瑜的ONCE表示，自己當時和子瑜保持大約3公尺的距離，沒有去打擾偶像，只是在遠處靜靜地欣賞她的美。該篇貼文引來其他ONCE熱議，「子瑜居然一個人走在路上，旁邊沒有經紀人也沒有成員，挺意想不到的感覺欸」、「沒有任何經紀人跟在旁邊到底合不合理啊，不用擔心安全問題嗎」、「辛苦她了！好危險，會嗎」、「子瑜的粉絲都很自律自制！讓子瑜即使在異國也能好好放鬆，享受自己的悠閒時間」、「感謝這位禮貌的粉絲！」