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▲圖赫爾（Thomas Tuchel）接掌英格蘭後率隊以全勝、零失球成績闖進世界盃，目標終結三獅軍團長達60年的大賽冠軍等待。（圖／路透／達志影像）

▲過去兩屆世界盃冠軍教頭德尚（Didier Deschamps，圖）與斯卡洛尼（Lionel Scaloni）仍屹立不搖，他們將在2026年面臨各國名帥的強力挑戰，力保足壇霸主地位。（圖／美聯社／達志影像）

▲現年73歲的奎羅茲（Carlos Queiroz）在世界盃開打前接掌迦納國家隊，成為史上第3位連續5屆帶隊征戰世界盃的總教練，追平賽史紀錄。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃即將登場，除了梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）與哈蘭德（Erling Haaland）等超級球星備受關注，本屆賽事場邊的教練席同樣星光熠熠，甚至有望成為世界盃史上最豪華的一次名帥集結。從5座歐冠冠軍得主安切洛蒂（Carlo Ancelotti）、帶領英格蘭挑戰60年無冠魔咒的圖赫爾（Thomas Tuchel），到世界盃冠軍教頭德尚（Didier Deschamps）與斯卡洛尼（Lionel Scaloni），多位當代足壇最具代表性的戰術大師將在北美鬥智。本屆世界盃最引人注目的，莫過於四位在過去十年歐洲足壇炙手可熱的頂級教頭。首當其衝的便是帶領皇家馬德里、AC米蘭等豪門拿下5座歐冠冠軍，並完成五大聯賽大滿貫的安切洛蒂（Carlo Ancelotti）。作為巴西隊史首位外籍主帥，他肩負著終結「森巴軍團」長達24年冠軍荒的沉重使命。儘管首年執教並非一帆風順，但巴西隊似乎正學會在最關鍵的時刻調整到最佳狀態。另一位空降國家隊的歐冠冠軍教頭是圖赫爾（Thomas Tuchel），他接下了帶領英格蘭終結60年無冠魔咒的艱鉅任務。這位德國名帥在資格賽中以全勝且零失球的歷史性成績出線，憑藉他過去在切爾西、拜仁與大巴黎的盃賽成功經驗，三獅軍團的爭冠底氣十足。同樣踏入國家隊泥淖的還有波切蒂諾（Mauricio Pochettino），他接下了可能是現今足壇壓力最大的職位，確保地主國美國隊在自家主場取得成功。而在這4人之中，最年輕的納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）則為德國隊注入了罕見的青春活力，準備帶領日耳曼戰車突破近年大賽的瓶頸。相較於初次跨足國際大賽的俱樂部名帥，有些人早已懂得如何在短期盃賽中生存。法國隊主帥德尚（Didier Deschamps）將迎來他執教高盧雄雞14年的「最後一舞」，過去他曾帶隊奪下2018年冠軍與2022年亞軍；而阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）則在2022年登頂後續留，他將陪伴梅西（Lionel Messi）走完可能是生涯最後一次的世界盃旅程。除了這兩位世界盃冠軍教頭，歐洲盃冠軍主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）與上演非洲盃奇蹟逆轉的象牙海岸主帥法伊（Emerse Fae）也將在北美賽場驗證他們的實力。與此同時，一票前英超教練也準備在此證明自己。「瘋子」貝爾薩（Marcelo Bielsa）將帶著烏拉圭衝擊列強；前里茲聯主帥馬什（Jesse Marsch）則帶領地主加拿大試圖爆冷；而前艾佛頓主帥馬丁內斯（Roberto Martinez）在歷經比利時黃金世代的遺憾後，現在的唯一目標就是幫助C羅（Cristiano Ronaldo）與葡萄牙捧起隊史首座大力神盃。在這些名帥之中，有些面孔是世界盃轉播鏡頭下不可或缺的常客。克羅埃西亞的達利奇（Zlatko Dalic）連三屆帶隊，過去兩次皆闖入四強；日本的森保一也再次領軍藍武士。但無人能與奎羅茲（Carlos Queiroz）相提並論，他在最後關頭接下迦納兵符，成為史上第三位「連續五屆」在世界盃執教的主帥，追平了賽史紀錄。此外，曾在場上舉起金盃的傳奇也將在場邊指揮若定。除了德尚，2006年義大利冠軍隊長、金球獎得主卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）接下了烏茲別克國家隊的教鞭，帶領這支中亞球隊迎來世界盃的歷史首秀。這群傳奇名將的轉型，無疑為這屆教練席增添了更多濃厚的傳奇色彩。