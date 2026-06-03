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台新新光金控今（3）日召開今（2026）年第一季線上法人說明會，總經理林維俊表示，首季稅後淨利達211億元，每股稅後盈餘（EPS）0.82元，年成長150%，股東權益報酬率16.47%，每股淨值21.6元，合併綜效逐漸展現，對於明年股利，以首季獲利來看，明年股利審慎樂觀穩定成長。由於美國聯準會（Fed）及台灣央行都將於6月18日召開利率決策會議，台新新光金投資長詹景翔指出，市場變動還是很大，不過，以目前情勢來看，台灣主計總處預估今年消費者物價指數（CPI）年增率1.93%，沒有破2%，央行應該不會對利率做太大調整，美國部分若中東戰事可獲得舒緩，預估美國第3季至第4季有2次降息機會，若中東戰事升溫，降息空間就沒有。林維俊指出，自去年7月24日台新新光金完成合併後，旗下投信、人壽、證券子公司已陸續完成整併，而銀行子公司的合併也依規畫進度按部就班穩健推進。今年第一季子公司台新銀行稅後淨利63億元，加計新光銀行稅後淨利22億元後，合計稅後淨利達86億元。台新銀行第一季淨手續費收入達新台幣57億元，年增27.3%，主要受惠於財富管理及信用卡手續費收入穩健成長；新光銀行財富管理業務亦表現亮眼，首季淨手續費收入11.3億元，年增亦達37.4%。在壽險子公司方面，受惠保單服務邊際（CSM）穩定釋放及投資收益貢獻，新光人壽首季稅後淨利119億元，特別是初年度保費收入（FYP）在第一季達377億元，年成長78%，銀行通路與直屬業務團隊在保單銷售均有亮眼表現，其中外幣保單占比達73.3%，有利資產負債配置效率提升並降低避險成本。在證券子公司方面，受惠股市量能增長，證券子公司第一季在經紀、自營、承銷等各主要業務的獲利均繳出不錯的成績單，台新證券第一季稅後淨利16億元，加計元富證券同期之獲利，合計稅後淨利31億元。至於台新證券在4月6日完成與元富證券合併，目前積極穩定並優化系統運作，努力發揮合併綜效，以達成業務規模進一步擴大。林維俊表示，合併後有幾次出狀況，對投資人造成不便再次致歉，並已深切檢討，金控IT團隊也介入協助，4月至今系統已很穩定，會繼續努力，不要再給大家造成困難，他又一次向投資人表達歉意。林維俊也強調，未來將持續深化銀行、保險、證券、投信等核心業務的資源整合，串聯各金融商品服務以提升金控整體營運效率。同時，也將持續推動數位轉型與永續發展，強化風險管理與資本韌性，朝向最具競爭力與國際視野的金融集團邁進，為客戶、股東及社會創造長遠優質的價值。至於股利政策，他說，配股、配息不是公式代入數字，會參考重要指標包括公司獲利、投資人穩定預期性、現金殖利率及總股利率跟同業參考等，不過，首季獲利狀況良好，目前是樂觀，最後仍待明年第一季董事會決議，現在談太早，目前看法審慎樂觀「穩定成長」。