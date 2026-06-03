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毒駕事件頻傳，立法院內政委員會今天上午進行「我國測速照相設備設置標準、執行成效及調整不合理執法點位精進作為」及「因應新興毒品氾濫導致毒駕案件飆升，如何強化執法量能及防制策略」專題報告，並備質詢，法務部次長馮成表示，已啟動相關法制檢討修正，相關修法內容，會和司法院討論後，盡速於本月內報行政院審查。近年新興毒品快速變異流通，尤以依托咪酯等新興毒品摻入電子煙施用情形快速擴散，施用後易造成意識混亂、反應遲緩及肢體失控，進而衍生毒駕及重大交通事故案件，對公共安全及用路人生命安全造成重大威脅。馮成表示，毒駕問題需透過強化查緝溯源、完善法制及深化預防宣導等面向因應，以有效壓制新興毒品及毒駕危害，法務部已啟動相關法制檢討修正，將針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷、毒駕累犯致死或致重傷等類型，全面提高處罰刑度，檢討修正假釋門檻，以發揮抗衡犯罪的功能。馮成指出，將研議修法，就毒駕行為人使用車輛，採義務沒收，即不問是否屬於犯罪行為人所有，均一律沒收，以嚇阻並防免將車輛任意提供毒品施用者使用，全面防堵毒駕行為，；各機關查緝到的毒品若未列入，會在毒審會討論是否列入，也將討論是否更動現存毒品分類、依托咪酯等毒品的級數調整等，目前毒品危害防制條例分為四級，並有不同刑度，會將未列管的毒品進行分級處理，後續即可依法查緝。馮成強調，毒駕問題需透過強化查緝溯源、完善法制及深化預防宣導等面向因應，以有效壓制新興毒品及毒駕危害，法務部已啟動相關法制檢討修正，將針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷、毒駕累犯致死或致重傷等類型，全面提高處罰刑度，檢討修正假釋門檻，以發揮抗衡犯罪的功能，5月29日已召開學者專家諮詢會議，刑度提升、未來假釋門檻提高和易科罰金從嚴等，都包含在配套措施內，預計本月以內，將呈報行政院。