李宰旭、辛叡恩主演浪漫醫療韓劇《
醫到孤島愛上你》開播後奪下Disney+ 台灣收視冠軍，李宰旭拋下高冷男神面貌，飾演一位傲嬌醫師，為了服替代役到偏遠島嶼當公共保健醫師，與辛叡恩飾演的超怪力護理師「陸遐俐」 展開一場命中注定的爆笑邂逅，其中一段有蟲掉進李宰旭的衣服裡，他大聲尖叫，辛叡恩只好伸進他的一服，摸著他的胸肌抓蟲，把觀眾都笑翻，李宰旭還自嘲角色根本是個愛撒嬌的男人。
拋下高冷包袱！李宰旭遭蜘蛛嚇瘋 超狂反差萌笑翻全網
李宰旭褪去過往在《篡位》、《還魂》中的高冷男神面貌，
展現從影以來最搞笑的突破性演出。 他飾演一心渴望成為頂尖整形外科權威，私下卻會暈船、 怕蟲又怕狗的傲嬌醫師「都志義」。為了服替代役， 他來到人人避之唯恐不及的偏遠島嶼「平同島」擔任公共保健醫生， 並與
在最新劇情，
一隻小蜘蛛意外掉進李宰旭的衣服裡，嚇得他頻頻慘叫， 甚至崩潰大喊：「我好像被咬了啦！」， 並急忙求助辛叡恩將手伸進衣服內抓蟲， 辛叡恩只得一邊將手伸進他的衣服下摸索壯肌抓蟲，一邊無奈安慰： 「那只是我的指甲！」超逗趣的情節讓全網笑翻， 直呼李宰旭的反差萌太可愛， 荒謬又爆笑的開場也正式牽起兩人的不解之緣。
入伍前告別作！李宰旭合體多年好友，自嘲是「愛撒嬌的男人」
日前，李宰旭與辛叡恩接受韓媒專訪，李宰旭透露，
這是他入伍前的最後一部作品，非常開心能與多年好友辛叡恩合作。 他感性表示：「劇裡經常出現『治癒』這個詞， 但能治療別人的不一定只有醫生。我們在人生各個角落， 都能透過彼此得到療癒。這是一部讓我懂得珍惜與愛自己的作品， 拍攝期間我也哭了非常多次。」辛叡恩則分享，拍攝現場充滿歡樂， 大家常常忍笑忍到快崩潰， 但也深刻感受到人們在治癒身心與成長的過程中，「 無論每個人有多麼不同，內心深處其實都渴望著幸福。」
兩人近期也登上韓國 Disney+ 挑戰快問快答。當被問到誰比較適應島上生活時，
兩人毫不猶豫一致選擇「陸遐俐」。李宰旭自嘲已經徹底入戲：「 志義非常討厭島嶼，怕蟲、怕船、怕海。拍著拍著， 我都懷疑自己是不是本來膽子就這麼小？」 他同時大讚辛叡恩飾演的遐俐充滿愛又積極樂觀， 隨後又忍不住幽默抱怨：「這樣一看，我的角色真的很糟耶， 根本就是個『愛撒嬌的男人』！」
獲封「邊哭邊笑神劇」！台詞句句催淚，名導自爆變愛哭包
除了爆笑橋段，《醫到孤島愛上你》更蘊藏著深深的療癒力量。辛叡恩為了勸說罹患重病的獨居大叔下山就醫，懇切地說道：「
不要因為活著而感到愧疚，那樣會為留在世上的人帶來很多痛苦。」 這段充滿情感的台詞瞬間成為催淚名場面，讓劇迷大讚這是一部「 邊哭邊笑的神劇」。
曾執導《熱血司祭》
的導演李明雨在記者會上也坦言，自己拍戲以來首度變成愛哭包，因為劇本共鳴點極強，讓他在拍攝、 剪輯及最終後製時都屢屢落淚，並強調：「 我們絕對不是為了刻意煽情，而是這部作品真的充滿了治癒的力量。 」《醫到孤島愛上你》已於Disney+熱播中，共12集， 每週一、二固定更新直至7月7日完結。
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李宰旭褪去過往在《篡位》、《還魂》中的高冷男神面貌，
在最新劇情，
日前，李宰旭與辛叡恩接受韓媒專訪，李宰旭透露，
兩人近期也登上韓國 Disney+ 挑戰快問快答。當被問到誰比較適應島上生活時，
除了爆笑橋段，《醫到孤島愛上你》更蘊藏著深深的療癒力量。辛叡恩為了勸說罹患重病的獨居大叔下山就醫，懇切地說道：「
曾執導《熱血司祭》