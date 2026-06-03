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台北市長蔣萬安近日被踢爆在議會接受質詢時，面前擺放的iPad會即時跳出講稿，而幕後操刀手正是台北市政府研考會主委殷瑋，他也因此遭嘲諷是「蔣稿機」。而其過往的市政備詢表現也再度被翻出，像是答詢時未能即時回應信義區「四獸山」相關問題，引發政壇熱議。對此，蔣萬安也自爆被太太虧，近期得抽空帶妻兒去爬山了。面對外界質疑不熟市政，蔣萬安今（3）日下午出席大安森林公園「哈維爾的長椅」揭幕活動前受訪時回應，昨天還被太太虧說，最近實在太忙，沒有時間陪伴家人，他也坦言：「確實可能我需要抽時間，跟太太、二寶、三寶去爬個山。」話鋒一轉，蔣萬安表示，台北市近年積極推動「台北大縱走」品牌行銷，相關登山步道資源相當豐富，市民只需搭乘大眾運輸即可輕鬆抵達各主要步道入口，目前全市約有150餘條登山路線可供使用，形成完整的城市山林網絡。蔣萬安進一步指出，自2015年推動相關計畫以來，已有約14萬人次完成大縱走認證活動，不僅受到市民歡迎，也吸引不少國內外旅客與外賓參與體驗。他提到，包括鳳凰城姐妹市市長來訪時，也曾特別介紹台北大縱走路線，對方相當感興趣並表達未來有機會想親自體驗。