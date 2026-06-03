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▲蘇格蘭球迷展現驚人的「報復性搶票」能力，在Ticombo平台最熱銷的前五大小組賽中，蘇格蘭的賽事就強勢霸佔了三個名額。（圖／美聯社／達志影像）

排名與對戰組合 比賽地點與場次資訊 熱銷關鍵與現象分析 1. 烏茲別克 vs 哥倫比亞 墨西哥城（第24場比賽） 烏茲別克迎來隊史首次世界盃亮相，引發國內死忠球迷的極致狂熱與朝聖潮。 2. 巴西 vs 摩洛哥 紐澤西大都會人壽體育場（第7場比賽） 世界上最受關注的兩大足球強權正面交鋒，被視為賽會初期最具看點的頂級大戰。 3. 海地 vs 蘇格蘭 波士頓（第5場比賽） 蘇格蘭本屆賽事首戰面對中北美洲新軍，蘇格蘭球迷傾巢而出，展現驚人消費力。 4. 蘇格蘭 vs 巴西 邁阿密（第49場比賽） 小組賽最受矚目的對戰之一，蘇格蘭挑戰五屆冠軍巴西，票房號召力極其驚人。 5. 蘇格蘭 vs 摩洛哥 波士頓（第30場比賽） 蘇格蘭霸佔前五名中的三個名額，證明該國球迷重返頂級大賽後的強大「報復性消費」。



2026年美加墨世界盃開踢進入倒數8天，全球球迷搶票熱潮全面升溫。根據票務平台Ticombo最新統計，世界盃門票交易量在過去兩週暴增677%，目前小組賽平均票價已飆升至877美元（約新台幣2.8萬元）。更令人意外的是，在平台最熱銷的5大小組賽中，蘇格蘭隊相關賽事竟一口氣包辦3席，甚至超越巴西等傳統足球強權，成為本屆世界盃開打前最驚人的搶票現象。「許多人普遍認為世界盃門票早就售罄，或是貴到根本買不起，但這並非全貌，」Ticombo營運長薩沃夫斯基（Peter Savovsky）表示。「本屆賽事在16個城市舉辦多達104場比賽，門票的供應量與價格因場次而有著巨大的差異。」不過，頂級熱門賽事的價格的確令人咋舌。將在紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的世界盃決賽，其第1級別（Category 1）門票目前已飆升至10,990美元（約合台幣34.5萬元），較2025年10月最初的6,370美元大漲了72%。官方甚至新增了「前排級別」的定價層級，導致部分小組賽的優質座位價格突破4,000美元。在官方轉售管道上，目前小組賽的平均票價更高達1,233美元。在這波搶票狂潮中，最令人驚訝的現象莫過於蘇格蘭球迷的「報復性搶票」。在Ticombo平台上最暢銷的五大小組賽中，蘇格蘭的比賽竟然霸佔了三個席位，強烈反映了蘇格蘭睽違多年重返國際足壇頂級大賽後，國內球迷渴望追隨球隊征戰北美的極致熱情。目前排名前五的熱銷賽事包含：烏茲別克對哥倫比亞（烏茲別克隊史首秀引發全國狂熱）、巴西對摩洛哥（兩大足球強權的巔峰對決），以及蘇格蘭分別對陣海地、巴西與摩洛哥的三場小組賽。距離賽事開打進入最後倒數，官方第四階段售票卻讓不少球迷感到挫折，經歷了數小時的排隊等待與系統混亂。對此，薩沃夫斯基建議球迷靈活應變：「對於巴西對摩洛哥、英格蘭對克羅埃西亞這種頂級賽事，隨著開踢日逼近，價格絕對只會越來越高，但對於知名度較低的小組賽對戰，未來幾週會有更多賣家釋出門票，此時反而是逢低買進的最佳時機。」薩沃夫斯基也特別提醒，球迷現在面臨的最大風險就是「沒有貨比三家」。同一場比賽在不同平台上的價格可能天差地遠。他呼籲球迷在購票時務必確認三件事，分別是賣家是否經過認證且紀錄良好、平台是否提供履約或退款保證，以及結帳時是否有隱藏費用的透明定價機制，以免在賽前成為黃牛詐騙的冤大頭。