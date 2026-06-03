2026年美加墨世界盃開踢進入倒數8天，全球球迷搶票熱潮全面升溫。根據票務平台Ticombo最新統計，世界盃門票交易量在過去兩週暴增677%，目前小組賽平均票價已飆升至877美元（約新台幣2.8萬元）。更令人意外的是，在平台最熱銷的5大小組賽中，蘇格蘭隊相關賽事竟一口氣包辦3席，甚至超越巴西等傳統足球強權，成為本屆世界盃開打前最驚人的搶票現象。
決賽門票狂飆破35萬！熱門賽事一票難求
「許多人普遍認為世界盃門票早就售罄，或是貴到根本買不起，但這並非全貌，」Ticombo營運長薩沃夫斯基（Peter Savovsky）表示。「本屆賽事在16個城市舉辦多達104場比賽，門票的供應量與價格因場次而有著巨大的差異。」
不過，頂級熱門賽事的價格的確令人咋舌。將在紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的世界盃決賽，其第1級別（Category 1）門票目前已飆升至10,990美元（約合台幣34.5萬元），較2025年10月最初的6,370美元大漲了72%。官方甚至新增了「前排級別」的定價層級，導致部分小組賽的優質座位價格突破4,000美元。在官方轉售管道上，目前小組賽的平均票價更高達1,233美元。
蘇格蘭球迷傾巢而出 狂熱霸榜最暢銷賽事
在這波搶票狂潮中，最令人驚訝的現象莫過於蘇格蘭球迷的「報復性搶票」。在Ticombo平台上最暢銷的五大小組賽中，蘇格蘭的比賽竟然霸佔了三個席位，強烈反映了蘇格蘭睽違多年重返國際足壇頂級大賽後，國內球迷渴望追隨球隊征戰北美的極致熱情。
目前排名前五的熱銷賽事包含：烏茲別克對哥倫比亞（烏茲別克隊史首秀引發全國狂熱）、巴西對摩洛哥（兩大足球強權的巔峰對決），以及蘇格蘭分別對陣海地、巴西與摩洛哥的三場小組賽。
購票教戰守則：避開頂級熱門，鎖定中階賽事
距離賽事開打進入最後倒數，官方第四階段售票卻讓不少球迷感到挫折，經歷了數小時的排隊等待與系統混亂。對此，薩沃夫斯基建議球迷靈活應變：「對於巴西對摩洛哥、英格蘭對克羅埃西亞這種頂級賽事，隨著開踢日逼近，價格絕對只會越來越高，但對於知名度較低的小組賽對戰，未來幾週會有更多賣家釋出門票，此時反而是逢低買進的最佳時機。」
薩沃夫斯基也特別提醒，球迷現在面臨的最大風險就是「沒有貨比三家」。同一場比賽在不同平台上的價格可能天差地遠。他呼籲球迷在購票時務必確認三件事，分別是賣家是否經過認證且紀錄良好、平台是否提供履約或退款保證，以及結帳時是否有隱藏費用的透明定價機制，以免在賽前成為黃牛詐騙的冤大頭。
2026年世界盃小組賽最熱銷前五大賽事與搶票趨勢對照表
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「許多人普遍認為世界盃門票早就售罄，或是貴到根本買不起，但這並非全貌，」Ticombo營運長薩沃夫斯基（Peter Savovsky）表示。「本屆賽事在16個城市舉辦多達104場比賽，門票的供應量與價格因場次而有著巨大的差異。」
不過，頂級熱門賽事的價格的確令人咋舌。將在紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的世界盃決賽，其第1級別（Category 1）門票目前已飆升至10,990美元（約合台幣34.5萬元），較2025年10月最初的6,370美元大漲了72%。官方甚至新增了「前排級別」的定價層級，導致部分小組賽的優質座位價格突破4,000美元。在官方轉售管道上，目前小組賽的平均票價更高達1,233美元。
在這波搶票狂潮中，最令人驚訝的現象莫過於蘇格蘭球迷的「報復性搶票」。在Ticombo平台上最暢銷的五大小組賽中，蘇格蘭的比賽竟然霸佔了三個席位，強烈反映了蘇格蘭睽違多年重返國際足壇頂級大賽後，國內球迷渴望追隨球隊征戰北美的極致熱情。
目前排名前五的熱銷賽事包含：烏茲別克對哥倫比亞（烏茲別克隊史首秀引發全國狂熱）、巴西對摩洛哥（兩大足球強權的巔峰對決），以及蘇格蘭分別對陣海地、巴西與摩洛哥的三場小組賽。
購票教戰守則：避開頂級熱門，鎖定中階賽事
距離賽事開打進入最後倒數，官方第四階段售票卻讓不少球迷感到挫折，經歷了數小時的排隊等待與系統混亂。對此，薩沃夫斯基建議球迷靈活應變：「對於巴西對摩洛哥、英格蘭對克羅埃西亞這種頂級賽事，隨著開踢日逼近，價格絕對只會越來越高，但對於知名度較低的小組賽對戰，未來幾週會有更多賣家釋出門票，此時反而是逢低買進的最佳時機。」
薩沃夫斯基也特別提醒，球迷現在面臨的最大風險就是「沒有貨比三家」。同一場比賽在不同平台上的價格可能天差地遠。他呼籲球迷在購票時務必確認三件事，分別是賣家是否經過認證且紀錄良好、平台是否提供履約或退款保證，以及結帳時是否有隱藏費用的透明定價機制，以免在賽前成為黃牛詐騙的冤大頭。
2026年世界盃小組賽最熱銷前五大賽事與搶票趨勢對照表
|排名與對戰組合
|比賽地點與場次資訊
|熱銷關鍵與現象分析
|1. 烏茲別克 vs 哥倫比亞
|墨西哥城（第24場比賽）
|烏茲別克迎來隊史首次世界盃亮相，引發國內死忠球迷的極致狂熱與朝聖潮。
|2. 巴西 vs 摩洛哥
|紐澤西大都會人壽體育場（第7場比賽）
|世界上最受關注的兩大足球強權正面交鋒，被視為賽會初期最具看點的頂級大戰。
|3. 海地 vs 蘇格蘭
|波士頓（第5場比賽）
|蘇格蘭本屆賽事首戰面對中北美洲新軍，蘇格蘭球迷傾巢而出，展現驚人消費力。
|4. 蘇格蘭 vs 巴西
|邁阿密（第49場比賽）
|小組賽最受矚目的對戰之一，蘇格蘭挑戰五屆冠軍巴西，票房號召力極其驚人。
|5. 蘇格蘭 vs 摩洛哥
|波士頓（第30場比賽）
|蘇格蘭霸佔前五名中的三個名額，證明該國球迷重返頂級大賽後的強大「報復性消費」。
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