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AI工具已全面應用在一般民眾的生活中，全球生成式人工智慧巨頭OpenAI旗下的ChatGPT行動版應用程式，在今年5月正式達到10億用戶，成為史上最快紀錄；但在刷新成就的同時，也浮現了一項隱憂。根據路透報導，市場情報公司 Sensor Tower 的估計，OpenAI 的 ChatGPT 全球每月活躍應用程式用戶（MAU）已突破 10 億人，成為史上最快達到這一里程碑的應用程式。這項紀錄出現在人工智慧市場快速擴張之際，市場上對主導地位的競爭也日益激烈，尤其是Anthropic與OpenAI之間的競爭。Sensor Tower表示，ChatGPT於今年5月達到10億每月活躍用戶，距離產品推出僅約三年時間，超越了包括Google Maps、TikTok、Instagram和YouTube等應用程式當年創下的成長速度。不過，Sensor Tower也指出，在2026年第一季，美國ChatGPT用戶安裝Anthropic的Claude應用程式後，與安裝前八個月的平均使用情況相比，一個月後他們花在ChatGPT上的時間減少了5%。Anthropic 已於本週一悄悄向美國主管機關首次公開募股（IPO）申請；OpenAI 也正在準備於未來幾週內提交 IPO 申請。根據 Sensor Tower 的數據，截至目前的第二季，Claude 的全球每月活躍應用程式用戶數達到 5,600 萬人。其每月活躍用戶年增率約為 640%，大幅超過ChatGPT的62%成長率。