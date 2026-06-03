Threads上有民眾發文分享自己的行動電源電量從49%一路快速下降，數字不斷跳動，讓他嚇喊「是不是要爆炸了？」就有專家提醒，這種情況可能代表電芯老化、內部短路或電池管理系統異常，建議立刻停止使用，避免繼續充放電造成過熱、膨脹甚至起火風險。
電量像倒數計時？可能不是沒電這麼簡單
民眾在Threads貼出影片，只見行動電源的電量顯示從49%、48%、47%一路快速往下掉，速度快到像在倒數計時，讓原PO緊張表示「這是要爆炸了嗎？」不少網友也留言提醒「快拿去回收」、「不要再充電」、「放到空曠處比較安全」。
電量異常狂掉原因曝光 恐是電芯老化警訊
事實上，行動電源多採用鋰電池，若出現電量異常快速下降，可能與電芯老化、內部阻抗升高、電量偵測晶片異常，或內部電芯已受損有關，就不建議繼續使用，若同時伴隨機身發熱、膨脹、異味、冒煙，安全風險就會升高。台北市防災教育資訊網提醒，鋰電池起火後可能產生大量熱、煙與有毒氣體，甚至有爆炸可能，且因熱失控特性，撲滅困難並有復燃風險。
3C達人廖阿輝之前和台灣科技大學王復民教授一同分享，行動電源的使用習慣，兩人提到，不是功能多就危險，重點在於產品本身的品質與消費者的使用習慣才是關鍵。
專家點名4大危險習慣 很多人天天在做
1、車內高溫曝曬：千萬別把行動電源長時間遺留在車上或陽光直射的窗台旁，高溫會大幅加速電池老化，嚴重影響壽命與安全性。
2、潮濕環境使用：應避免在浴室或流理台旁邊等容易碰到水、過於潮濕的環境下充電或使用。
3、邊充邊放：若同時讓行動電源充電又輸出給手機供電，會使整體發熱與負載情況變得更複雜，非必要時應盡量避免。
4、摔擊後硬撐使用：行動電源若摔過、撞過或壓過，內部可能已受損。若出現異常升溫、膨脹或充電不穩，絕對不能再硬用。
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民眾在Threads貼出影片，只見行動電源的電量顯示從49%、48%、47%一路快速往下掉，速度快到像在倒數計時，讓原PO緊張表示「這是要爆炸了嗎？」不少網友也留言提醒「快拿去回收」、「不要再充電」、「放到空曠處比較安全」。
電量異常狂掉原因曝光 恐是電芯老化警訊
事實上，行動電源多採用鋰電池，若出現電量異常快速下降，可能與電芯老化、內部阻抗升高、電量偵測晶片異常，或內部電芯已受損有關，就不建議繼續使用，若同時伴隨機身發熱、膨脹、異味、冒煙，安全風險就會升高。台北市防災教育資訊網提醒，鋰電池起火後可能產生大量熱、煙與有毒氣體，甚至有爆炸可能，且因熱失控特性，撲滅困難並有復燃風險。
3C達人廖阿輝之前和台灣科技大學王復民教授一同分享，行動電源的使用習慣，兩人提到，不是功能多就危險，重點在於產品本身的品質與消費者的使用習慣才是關鍵。
專家點名4大危險習慣 很多人天天在做
1、車內高溫曝曬：千萬別把行動電源長時間遺留在車上或陽光直射的窗台旁，高溫會大幅加速電池老化，嚴重影響壽命與安全性。
2、潮濕環境使用：應避免在浴室或流理台旁邊等容易碰到水、過於潮濕的環境下充電或使用。
3、邊充邊放：若同時讓行動電源充電又輸出給手機供電，會使整體發熱與負載情況變得更複雜，非必要時應盡量避免。
4、摔擊後硬撐使用：行動電源若摔過、撞過或壓過，內部可能已受損。若出現異常升溫、膨脹或充電不穩，絕對不能再硬用。