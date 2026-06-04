勞動部又發錢了！萬眾矚目的「2026勞工降溫補助」計畫，協助中小企業與自營作業者因應高溫熱危害，政府大方祭出高溫作業防護補助，針對遮陽、降溫設備及個人防護具提供實質補貼，每家企業最高可領 20 萬元，個人工作者買風扇衣、冰背心最高補助3萬元。《NOWNEWS 今日新聞》整理本篇懶人包，直接為您端上最完整的申請方式與資格指引。
🟡 誰能申請？2026高溫防護補助對象大公開
勞動部職安署指出，本次的補助重點全面聚焦在長時間於戶外作業的高風險族群，例如營造業、道路修護、電力設施維修以及辛苦的農事工作者等。由於此類勞工經常必須直接曝曬在烈日下，較易發生熱衰竭或中暑等急性職災，因此資源將優先投入最需要的第一線。
根據官方發布的115年戶外高溫作業防護補助申請規定，本次補助的合格對象資格如下：
🟡 能領多少錢？「降溫設施、個人防護具」兩大補助項目
這次的發錢計畫補助範圍相當廣泛，主要分為「設備設施」與「個人防護具」兩大核心區塊，雇主可依據實際需求進行工程改善或採購降溫設備：
🟡 怎麼申請？時間、網址、免付費專線一網打盡
各位老闆與自營業者們，心動不如馬上行動！這筆高溫防護補助是有申請期限的，請務必記好以下重要資訊：
除了好康補助，勞動部自6月1日起祭出鐵腕，展開高溫專案雙軌防護突擊！針對營造、道路修繕等高風險場所將檢查 230 場次，違規者限期一週內改善並全面複查；一般戶外作業也導入 3,000 場次追蹤查核，防護不足需上傳改善影像。勞動部嚴正強調，若未採取必要防護措施，依照即將於7月1日實施的《職業安全衛生法》新制，最高可重罰 5 萬至 300 萬元！各位老闆切勿心存僥倖，趕快申請補助、購置降溫設備才是自保之道。
資料來源：勞動部職安署
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勞動部職安署指出，本次的補助重點全面聚焦在長時間於戶外作業的高風險族群，例如營造業、道路修護、電力設施維修以及辛苦的農事工作者等。由於此類勞工經常必須直接曝曬在烈日下，較易發生熱衰竭或中暑等急性職災，因此資源將優先投入最需要的第一線。
根據官方發布的115年戶外高溫作業防護補助申請規定，本次補助的合格對象資格如下：
- 企業規模：員工人數在100人以下的中小企業。
- 個人部分：獨立打拚的「自營作業者（個人工作者）」同樣具備申請資格。
這次的發錢計畫補助範圍相當廣泛，主要分為「設備設施」與「個人防護具」兩大核心區塊，雇主可依據實際需求進行工程改善或採購降溫設備：
項目一、設備、設施（補助上限最高20萬元）
- 遮陽設備或設施：協助搭建阻絕烈日的頂棚或遮蔽物。
- 降低作業場所溫度設備：包含採購水霧裝置、噴霧風扇、水冷扇等能實質帶來涼意的降溫利器。
- 熱危害科技防災設備：本次特別新增科技防護，如現場的熱危害偵測與警示裝置，讓管理單位即時掌握熱危害風險狀況。
- 補助比例：最高可補助申請金額的80%。
項目二、個人防護具（依企業人數上限3萬至5萬元）考量到微型企業與自營作業者（個人工作者）資源有限，難以進行大型工程改善，勞動部特別貼心貼補個人穿戴式的防護器具，項目包含風扇衣、冰背心、水冷循環式背心等實用避暑神器：
- 10人以下中小企業及自營作業者：補助比例最高可達80%，補助金額上限為3萬元。
- 11人至50人之企業：補助比例最高為50%，補助金額上限提高至5萬元。
各位老闆與自營業者們，心動不如馬上行動！這筆高溫防護補助是有申請期限的，請務必記好以下重要資訊：
- 受理申請時間：即日起至2026年10月31日止。
- 線上申請網址：請直接至「中小企業安全衛生資訊網」的補助專區（網址：https://sh168.osha.gov.tw/ ）填寫基本資料。
- 專人協助機制：送出申請後，各地方政府將會安排專人提供現場輔導與申請協助，不用擔心流程太複雜。
- 官方諮詢專線：過程中如有任何疑問，皆可直接撥打免付費專線 0800-300-636 進行詳細洽詢。
除了好康補助，勞動部自6月1日起祭出鐵腕，展開高溫專案雙軌防護突擊！針對營造、道路修繕等高風險場所將檢查 230 場次，違規者限期一週內改善並全面複查；一般戶外作業也導入 3,000 場次追蹤查核，防護不足需上傳改善影像。勞動部嚴正強調，若未採取必要防護措施，依照即將於7月1日實施的《職業安全衛生法》新制，最高可重罰 5 萬至 300 萬元！各位老闆切勿心存僥倖，趕快申請補助、購置降溫設備才是自保之道。
資料來源：勞動部職安署