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在近期法國網球公開賽（French Open）期間，世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）於高強度對決中擊敗大坂直美（Naomi Osaka）後，場邊發生了一段引發廣泛爭議的插曲。前網壇名將轉任播報員的桑托羅（Fabrice Santoro）在賽後訪問時，竟要求莎芭蓮卡現場跳舞，此舉不僅引發網路瘋傳，更遭到美國網球傳奇人物羅迪克（Andy Roddick）的嚴厲批評。當時，桑托羅提及莎芭蓮卡在賽前熱身區的「跳舞」影片爆紅，隨即播放音樂並要求莎芭蓮卡在紅土場上展現舞姿，即便在莎芭蓮卡以「除非大家一起跳」回應並稍作動作後，桑托羅仍繼續要求她進行「月球漫步（Moonwalk）」。雖然現場觀眾反應熱烈，該影片也在網路瘋傳，但羅迪克卻不以為然。在最新一集的個人播客節目《Served》中，羅迪克直言自己過去與桑托羅交情不錯，也相當尊重這位前輩，但這次的訪問要求顯得「非常奇怪」。羅迪克說道：「當她跳了一點點並想結束時，他還追問要求『月球漫步』，我當時心想：『搞什麼鬼？』」羅迪克指出，這種要求讓球員陷入進退兩難：「如果莎芭蓮卡拒絕，大家會批評她不配合、沒樂趣；但她答應了，卻被要求像表演者一樣跳舞。這對球員來說，是一場絕對的『雙輸局面』。」節目共同主持人海登（Mike Hayden）也附和表示，他理解賽後訪問常被用來展現球星的個人魅力，但認為要求一名剛結束高強度賽事的頂尖球員跳舞顯得相當不專業。海登質疑道：「我們與這些網壇傳奇的訪問時間非常有限，難道這就是你們想要挖掘的內容嗎？我寧願聽到更有深度的對話。」羅迪克即將於下個月在ESPN的溫布頓錦標賽報導中初次亮相，擔任電視球評。儘管他在廣播界仍屬新人，但對於同行在場邊訪問的失誤，他毫不避諱地表達了個人立場。