我是廣告 請繼續往下閱讀

▲挪威旅遊粉專的小編瘋狂洗版發文，幫西班牙集氣。（圖／翻攝自Threads@norwayfounder）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup）今（20）日正式落幕，西班牙以1：0的成績在延長賽中贏過阿根廷，收下冠軍獎盃，無數球迷落淚。而這次決賽中，挪威與許多歐洲國家都站在西班牙這邊，幫他們加油助威。挪威旅遊粉專更瘋狂發文洗版，直呼：「Please give that cup to ES（拜託把那獎盃給西班牙）！」挪威旅遊粉專「Norway Founder | Fjords & Road Trips」的小編在這次世界盃中，經常以幽默口吻發文，吸引大量球迷關注。在挪威無緣晉級4強後，粉專開始轉而力挺西班牙奪冠，今日更守在直播前看決賽，邊看還邊發文洗版。球賽一開始時，小編就直言：「如果西班牙不贏得冠軍，我就不會再看足球了」，在阿根廷犯規後，小編又再度發文嘲諷：「阿根廷人以為這是UFC比賽（終極格鬥冠軍賽）。」看到西班牙進球，小編則激動大喊「耶耶耶耶耶」。最後西班牙成功在延長賽中踢進1分，拿下冠軍，挪威小編也嗨到不行，直呼：「西班牙世界冠軍！想看亞馬爾舉起獎盃，我今年8月要去西班牙玩喔」。而這些無厘頭的幽默發言，在Threads上有許多篇吸引破萬人按讚，可見這名挪威小編的人氣有多高，成了本屆球賽另類場外亮點。