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▲香蕉哥哥人生首場見面會現場人潮湧現，粉絲多到擠爆三層樓。（圖／東森電視提供）

▲香蕉哥哥和所有粉絲約定，他會帶著這份正向與積極的力量繼續唱跳下去。（圖／東森電視提供）

52歲香蕉哥哥（本名林掄元）在兒童台、親子領域耕耘滿26年，日前，他舉辦出道至今首場粉絲見面會，大小朋友擠爆活動現場，盛況空前，全場大唱〈卡加布列島〉時相當震撼，讓粉絲笑說：「這根本是小巨蛋演唱會等級了吧！」香蕉哥哥於5月31日在板橋大遠百舉辦出道26年來的首場個人見面會，活動現場盛況空前，不僅舞台前擠得水洩不通，連商場2至3樓的走廊與樓梯都站滿熱情粉絲，當現場響起經典神曲〈卡加布列島〉時，全場千人集體大合唱，震撼場面讓香蕉哥哥感動不已。為了這場極具意義的見面會，YOYO家族的哥哥姐姐們也全員換上特製的「香蕉裝」站台幫香蕉哥哥應援，不僅現場大秀「吃掉小孩」的逗趣字牌，更與香蕉哥哥一同唱跳經典曲目〈釣魚記〉。活動中，還迎來令人措手不及的超級彩蛋，當年與香蕉哥哥一同榮獲金鐘獎的經典節目《大頭小狀元》中，靈魂角色「大頭」的玩偶及操偶師意外現身舞台，久別重逢的時刻，讓螢幕前總展現堅強陽光的香蕉哥哥瞬間破防，流下感動的淚水。在台灣兒童娛樂史中，香蕉哥哥陪伴無數觀眾長大，活動當天展現「一蕉傳三代」的動人景象，當年在電視機前跟著擺動的小朋友，如今已經成家立業，帶著自己的孩子，甚至與孫子一同來到現場，眾人激動齊喊，敲碗要香蕉哥哥「一路辦到80歲、100歲」。面對感言時刻，香蕉哥哥真情流露地表示：「這26年來，並非沒有動過離開的念頭，但是我覺得是你們，一直把我留在這個地方。」他感性地對台下粉絲說：「因為看到你們的笑容，就會捨不得離開。做這件事只要我是開心的，我相信我都可以做很久很久，因為有你們都在。」香蕉哥哥也與所有粉絲熱情約定，他會帶著這份正向與積極的力量繼續跑下去，「有活力地唱跳到換人工關節的時候！」更多香蕉哥哥與草莓姐姐的精彩冒險都在《莓事！蕉給我吧》，隔週三晚上8點上線。