我是廣告 請繼續往下閱讀

瑞銀今（3）日分享最新亞洲匯市觀點，認為全球匯率市場正進入轉折階段，投資焦點將由單一美元走勢，轉向更重視宏觀基本面與政策變化所帶來的相對價值機會，並預估目前美國未來貨幣政策方向較可能朝降息逐步調整，而隨著通膨預期趨於穩定，以及避險需求可能降溫，美元未來6至12個月存在轉弱空間。瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓指出，人工智慧（AI）為重要的結構性成長動能，也支撐近期市場表現，但在評估投資環境時，仍需納入更全面的宏觀視角與匯率因素，特別在全球匯市進入調整與轉換階段的情況下。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區外匯主管陳得能則分析，近期亞洲與主要成熟市場貨幣表現分歧，反映能源價格與貿易結構差異，而非單純利率因素。他認為，近期美元偏強主要反映地緣政治緊張及市場對美國利率政策的重新定價，但相關定價可能偏離實際總體基本面。不過，目前美國利率水準已高於中性水準，他預期，未來美國貨幣政策方向較可能朝向降息逐步調整。隨著通膨預期趨於穩定，以及避險需求可能降溫，美元未來6至12個月存在轉弱空間。整體而言，陳得能預期，多數主要貨幣在中期內對美元具備升值潛力，其中G10貨幣的潛在回升幅度高於亞洲貨幣。相對而言，若經濟體持續面臨能源價格壓力及經常帳結構性挑戰，其貨幣表現仍可能相對承壓。在選擇性配置方面，陳得能指出，瑞銀偏好具備基本面支撐與政策能見度的貨幣，包括人民幣、澳幣與紐西蘭幣。相關貨幣分別受惠於資金流動、貿易結構、商品價格優勢以及貨幣政策預期，有助於在美元趨弱環境下展現相對韌性。在配置建議上，瑞銀看好具備基本面支撐的貨幣，包括人民幣、澳幣與紐西蘭幣，並建議投資人採取分散策略，聚焦相對價值機會，而非單一方向押注美元。