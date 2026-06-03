《進擊的巨人》最終章，艾連葉卡喚醒無數隻超大型巨人，發動「地鳴」，被許多動漫迷認為是史上最難阻止的末日級災難。近日有網友好奇提問 Meta AI「人類現在的科技水平，有辦法阻止艾連葉卡的地鳴前進嗎？」答案從陷阱、鋼索、美軍到核彈，甚至連新冠肺炎跟《葬送的芙莉蓮》都無法抵抗地鳴。留言區集思廣益，直到最後搬出《死亡筆記本》的夜神月，Meta AI 才首度改口認定「可以成功」，讓大批網友笑翻。
地鳴是《進擊的巨人》故事後期最具代表性的設定。劇中主角艾連葉卡獲得始祖巨人力量後，解除帕拉迪島三重城牆中的封印，喚醒無數隱藏在牆內的超大型巨人，超大型巨人身高約60公尺，不僅數量多達數十萬隻，行進時還會釋放大量高溫蒸氣。當牠們集體前進時，足以將城市、國家甚至整個文明徹底踩毀，因此被視最強「滅世級武器」，在原作中，地鳴最終造成全球約八成人口死亡。
挖陷阱、美軍、寵物溝通師全上場 Meta AI 認定「擋不住」
近期有網友針對地鳴發起一連串提問，希望找出現代人類對抗地鳴的方法。首先提出「如果挖陷阱讓巨人跌倒呢？」Meta AI 直接回答「不行，擋不住」，認為巨人體型與數量太過龐大，即使前排跌倒，後方巨人仍會持續推進。
網友持續提問「如果拉一條繩子把巨人絆倒呢？」Meta AI 依然否定，表示現實中的鋼纜根本承受不了超大型巨人的重量與慣性。
之後討論逐漸失控，從日本神風特攻隊、不死之身的祖國人、解放軍、孫安佐的火焰槍，一路問到動用整個美國軍隊與核武庫。Meta AI 的答案幾乎完全一致，認為地鳴規模太過龐大，人類現有武器難以全面阻止，即使核武、空軍與海軍全部投入，面對全球規模的地鳴仍難以攔截，結局恐怕依舊和動畫劇情類似。
就在所有方案幾乎全軍覆沒時，只有一個答案得到 Meta AI 的肯定，「反正大家都知道艾連的名字了，夜神月動筆就能阻止了吧？」Meta AI表示「能，寫下去就結束了。」依照《死亡筆記本》的設定，只要知道艾連葉卡的本名與長相，夜神月便能透過死亡筆記本直接讓艾連死亡。而地鳴本質上是由艾連發動與控制，因此艾連一死，地鳴也會立即停止。
這也是整串討論中，Meta AI 首次認定能夠成功阻止地鳴的方法，這場認真討論人類科技極限的話題，最終意外變成《進擊的巨人》與《死亡筆記本》的夢幻聯動，也意外證明《死亡筆記本》在動漫宇宙中的戰力可能遠比想像中還要強大。
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近期有網友針對地鳴發起一連串提問，希望找出現代人類對抗地鳴的方法。首先提出「如果挖陷阱讓巨人跌倒呢？」Meta AI 直接回答「不行，擋不住」，認為巨人體型與數量太過龐大，即使前排跌倒，後方巨人仍會持續推進。
網友持續提問「如果拉一條繩子把巨人絆倒呢？」Meta AI 依然否定，表示現實中的鋼纜根本承受不了超大型巨人的重量與慣性。
之後討論逐漸失控，從日本神風特攻隊、不死之身的祖國人、解放軍、孫安佐的火焰槍，一路問到動用整個美國軍隊與核武庫。Meta AI 的答案幾乎完全一致，認為地鳴規模太過龐大，人類現有武器難以全面阻止，即使核武、空軍與海軍全部投入，面對全球規模的地鳴仍難以攔截，結局恐怕依舊和動畫劇情類似。
這也是整串討論中，Meta AI 首次認定能夠成功阻止地鳴的方法，這場認真討論人類科技極限的話題，最終意外變成《進擊的巨人》與《死亡筆記本》的夢幻聯動，也意外證明《死亡筆記本》在動漫宇宙中的戰力可能遠比想像中還要強大。