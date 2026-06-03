我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊冪連年為迪麗熱巴生日送上祝福，今年邁入第6年。（圖／翻攝自微博）

今（3）日是女星迪麗熱巴32歲生日，她的閨蜜楊冪再度準時發文送上祝福，親暱寫下：「生日快樂寶貝！歲歲如意，想你」，這已經是楊冪第6年為熱巴慶生，連續6年都記得留言祝福，迪麗熱巴每年9月也都會記得楊冪生日，已經連續12年都有送上祝福，完全是雙向奔赴，真摯情誼令人動容，粉絲大讚是演藝圈裡的友誼天花板。回顧兩人的友誼是始於2013年，楊冪慧眼獨具簽下還在讀書的迪麗熱巴，之後傾力提攜她演出《三生三世十里桃花》中的「鳳九」一角，自此建立了堅不可摧的伯樂與千里馬關係。從粉絲整理的微博歷年截圖中可以看到，楊冪對熱巴的稱呼從早期的「大大寶貝貝」，到後來的「小丸子」、「BB」，再到現在的「寶貝」，雖然暱稱逐年變化，但滿滿的寵溺感始終如一。令人欽佩的是，這段友情從非單向輸出，而是完美的「雙向奔赴」。迪麗熱巴至今也已連續12年準時在9月12日為楊冪送上生日祝福，兩人年復一年的惦記，完全是雙向奔赴。儘管楊冪已於2022年離開之前所屬的嘉行傳媒，和迪麗熱巴兩人在商業上已沒有任何利益綁定，但彼此間的生日祝福與私下互動卻從未中斷，除了在社群平台上的甜蜜互動，兩人在各大公開場合同框時的互動也常被粉絲津津樂道，大讚是演藝圈典範，無論是盛典中主動引導座位，還是在片場貼心地幫彼此整理衣擺，細微舉動都流露出滿滿的閨蜜情。