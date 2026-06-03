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隆城機場預計12月營運

隆城國際機場在哪裡？

▲越南新機場隆城機場位在胡志明市東側的同奈省。（圖／翻攝自GoogleMap）

越南官方以及越南機場公司宣布，位於越南同奈省隆城縣的隆城國際機場（Long Thanh International Airport），將於2026年12月正式進行商業營運，若正式營運，將成為越南和東南亞最大的國際機場之一，旅客也有望擺脫入境時間冗長且趁機賺快速通關費的胡志明市新山一國際機場。根據越南快訊（VnExpress）報導，隆城國際機場將於9月開始試營運，這是三個測試階段中的第一階段，整體測試將持續至11月，之後機場預計於12月開始正式商業營運。越南機場總公司（ACV）作為機場的投資方，於6月1日啟動了一項為期180天的加速推進行動，以加快隆城國際機場各項目的完工進度。承包商與各項目相關單位將投入最大資源，保持全天候施工，以確保所有工程按時交付。隆城機場項目管理委員會指出，目前整體工程進度已達76%。第一條跑道與飛機停機坪已完工，多個關鍵設施也接近完成。其中，航廈區停機坪完成度已超過88%，燃料供應系統超過92%，連接機場的交通基礎設施也達90%。旅客航廈完成超過三分之二，結構工程已完成，目前正全面進入建築裝修與設備安裝階段。管理單位表示，主要且技術複雜的工程大多已完成，工程已進入最後也是最具挑戰的階段，該階段更依賴系統整合、施工品質與進度控制。在接下來180天，現場施工人數將提升至9000人以上，並在所有標段維持「三班四組」輪班施工模式加速趕工。越南機場總公司代理總經理阮德雄（Nguyen Duc Hung）強調，隆城機場若能在2026年投入運營，對越南航空業及國家經濟發展都具有戰略意義。隆城機場計畫於2021年破土動工，地點位於同奈省（Dong Nai Province），佔地超過5000公頃，總投資336.63兆越南盾（約 4029.46 億元）。隆城機場規劃最終年旅客吞吐量可達1億人次，貨物吞吐量將達500萬噸。預計將承擔胡志明市地區約80%的國際客運量，取代市中心新山一國際機場的壓力。由於胡志明市中心距離隆城機場約40公里左右，為了連接機場與市中心，越南當局陸續啟動一系列道路建設項目。包括「邊和-頭頓高速公路」從隆城立體交叉到頭頓段已開始臨時通車，全線預計5月正式開通。此外，胡志明市「環城公路3號線」預計6月基本完工並投入營運。